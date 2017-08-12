一个热爱摩托、坚信自己来世会做中国人的魁北克老奶奶

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一个84岁的退休女老师，平常会做些什么打发时间呢？多半是看看电视，种点花草。如果体力还好的话，可能跟朋友结伴出去走走。但是家住魁北克省加斯佩市的露易丝.博丹（Louise Beaudin）不是一般的老太太。她在54岁上开始学中文，65岁开始学单板滑雪。另外，她还是一个无可救药的摩托爱好者。

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说起来，博丹小时候还是在修道院受的教育。后来全家人从加斯佩搬到蒙特利尔，她上了师范学校，毕业后在蒙特利尔当了老师。不过她表示，自己年轻时的梦想之一是加入空军。

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虽然没能开上飞机，但是她刚开始教书不久就开始以轻便摩托代步。那是在五十年代末风气保守的魁北克省。要等到四十岁上，她才有了第一辆真正的摩托。此后便一发不可收拾，摩托越换功率越大。五十岁上买的那一辆“像一颗炸弹”，她曾开着它在蒙特利尔东郊的高速公路上飙到185公里的时速。（这种事说出来，让过去的学生知道了真的好么？）

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她在接受Radio-Canada采访时说，她喜欢速度带来的刺激，有人在她前面的话，她说什么也要超过去。现在上了年纪，她还多少控制一下自己。摩托带给她自由的感觉，让她“嗅到大自然所有的气味”。她可以从蒙特利尔一直骑到加斯佩，900多公里的路程，中间只停下来加油和上卫生间。

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不由分说地爱上中国

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从学校退休后，博丹当了滑雪导游。一次偶然的去中国出差的机会，让她对这个国家一见钟情。如果说喜欢摩托是因为爱自由的感觉和速度的刺激的话，爱上中国到底是为什么，她自己也不知道。她不关心政治，反正在中国就是开心，就是喜欢那里的一切。文化，食物，人，风景，“全部都喜欢。”

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她第一次去中国是在1986年，她54岁。回来以后，她开始自学中文，后来又先后三次去中国进修。最后一次是2012年在山东济南大学。她对这一次记忆深刻，因为入学颇费了些周折。校方怎么也弄不明白，一个八十岁的老太太跑到这里来到底是想干什么。她让医生开了证明，让律师和一个当法官的侄子写了信，最后好不容易入了学。

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从1986年到现在，她已经去过三十次中国，有许多中国朋友，还有一个名叫王萍的中国干女儿。在她生活的加斯佩移民不算多。她看见亚洲面孔的游客就追着人家喊“你好”，希望对方是中国人，可以跟她聊一会儿。

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再不服老的人也是会老的。总有一天，博丹会像其他老人一样逐渐失去自由行动的能力。但是王萍说，即使到了那个时候，她也肯定有办法做到最好，把日子过得不一般。

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博丹也知道自己已经不再年轻了。她对此的态度是“一天一天地过”，最大的愿望，是一百岁的时候还能抓得稳摩托车把。因为想做的事情还有很多，她认为自己应该还有几世可活，并且坚信自己如果转世投胎的话，一定会变成一个中国人。

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（RCI with Radio-Canada）

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