周末网络广播（2017年8月13日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, August 11, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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监狱看守也成芬太尼受害者

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© Lars Hagberg/Canadian Press

芬太尼危机在加拿大愈演愈烈，不仅瘾君子的死亡人数暴增，工作在第一线的医护人员、警察，以及监狱中的看管人员也面临着被“中毒”的巨大风险。加拿大广播公司报道说，最近几个星期来，在阿尔伯塔省的监狱系统，已经有7名监狱看守在工作被“暴露”于这种剧烈毒品，至少有3人进医院接受抢救。赵黎报道

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海地人要获得加拿大难民身份并不容易

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© GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images

海地人源源不断地越过边境进入加拿大魁北克省。蒙特利尔市在开放奥运体育场后，星期天（8月6日）又把一个过去的修道院腾出来用作临时收容站。在省市政府和难民救助团体的努力下，这些海地人现在至少每人暂时有了一个床位。但是魁省移民难民服务协调中心负责人斯泰凡.雷寿德说，他们寻求避难的漫漫长途还没有正式开始。吴薇报道

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老年人债务问题实在堪忧

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© iStock

这个星期，来自世界各地的专家们来到加拿大首都渥太华市，在卡尔顿大学举行国际会议，专门讨论目前各国面临的老年人欠债增多的问题。加拿大广播公司的 Idil Mussa 报道说，“带着债务进坟墓”是这次大会的主题，会议分为4个讨论小组，分别探讨加拿大、荷兰、葡萄牙和美国的老年人口负债事宜。赵黎报道

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电动汽车真环保吗？

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© Alex Wong/Getty Imaages

为什么在电动车和汽油车之间选择电动车？相信相当一部分人是为了环保。但是一位加拿大的产品生命周期专家却提醒说，如果光是看上路后的废气排放，电动车确实更环保。但是如果把它从开始制造到成为废品的一生连起来看，就不一定了。吴薇报道

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方华：以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听、祝您健康愉快、下次节目见！

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