一些多伦多人示威反对夏洛特城种族暴乱

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美国夏洛特城周末发生的白人右翼势力与左翼示威者的街头打斗暴乱受到加拿大媒体的广泛报道，不少加拿大人对美国这一种族暴乱事件感到不安。

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美国夏洛特城周末发生的种族暴乱引起国际关注 © Ryan M. Kelly/The Daily Progress via AP

据加拿大广播公司记者的报道，星期日晚上六十多名多伦多居民在美国领事馆门前举行了烛光悼念活动。他们一方面悼念在夏洛特城暴乱中被冲入人群的汽车撞死的32岁女性Heather Heyer，一方面指出加拿大右翼种族主义势力也不容忽视。

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Mike Barber说有责任上街反对白人至上种族主义 © CBC

中年男子Dewitt Lee带着他9岁的儿子参加了这一活动；他说儿子虽然还小，但也应该开始知道作为黑人在北美社会生活会遇到的种种困难和挑战，并知道他们这一年轻一代人在促进社会平等的斗争中会得到社会多数人的支持。

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白人男子Mike Barber告诉记者说，他觉得上街参加反对白人至上种族主义的暴行是他的责任；并说与那些身穿三K党服装在街头施暴的种族主义者相比，与那些社会中不公开露面的种族主义势力的斗争要更困难。

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