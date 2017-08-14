忐忑：加拿大星期三参加NAFTA谈判

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在美国总统特朗普的要求下，修改加拿大、美国和墨西哥北美大陆三国自由贸易协议的谈判将在这个星期开始，这是一系列谈判中的第一轮谈判。

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强势总统特朗普

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据加拿大广播公司记者凯瑟琳.哈里斯 Kathleen Harris的报道，星期二加拿大外交部长弗里兰德Chrystia Freeland将前往美国首都华盛顿，以参加星期三开始的修改北美自由贸易协议第一轮谈判的前期会谈。

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特朗普的笑脸会说变就变 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

在这一前期会谈中，加拿大、美国和墨西哥会各自提出己方希望如何修改北美自由贸易协议和自己的谈判目标。

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加拿大希望修改的主要方面是加强环境保护和劳工权益保护，并强化仲裁贸易争端的机制。

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加拿大一些贸易、制造业和出口行业组织希望这次修改北美自由贸易协议的谈判能够较快的进行并尽早结束；但已经有熟悉贸易谈判和贸易纠纷问题的专家告诫说，修改北美自由贸易协议的谈判可能会是旷日持久的。

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司考特Jeffrey Schott是设在美国华盛顿的彼得森国际经济研究所Peterson Institute for International Economics的资深贸易专家，他认为美国总统特朗普提出的政府拨款项目要以买美国货、雇美国人为标准，并把消除美国的贸易赤字作为美国外贸政策的指导方针，这些让加拿大和墨西哥难以接受的要求会让修改北美大陆三国自由贸易协议的会谈变得很困难。

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谈判会旷日持久

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司考特指出，2018年墨西哥会举行全国大选，在大选环境里墨西哥政治家很难会对美国的贸易要求做出明显的让步；2018年美国会举行中期选举，在这种环境下美国的贸易谈判立场只会更加强硬；而在2019年加拿大要举行全国大选，这也会限制加拿大自由党政府的谈判余地。

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所以，美国的强势总统特朗普再加上北美大陆三国不久之后都要经历的选举，这些因素会让修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判不大可能会在短期内完成、甚至不大可能会在18个月的时间里完成。

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加拿大的底线

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弗里兰德：加拿大会说服贸易伙伴接受加拿大立场 © Bullit Marquez, Pool/Associated Press

司考特认为，修改北美大陆自由贸易协议的谈判在某些领域会比较容易，比如网上贸易，但在保护劳工权益、实行统一的劳工权益标准的问题上墨西哥不会愿意做出让步，而美国要废除北美自由贸易协议第19章-贸易仲裁机制的要求也会遇到加拿大的强烈反对。

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加拿大外交部长弗里兰德上个星期五表示，加拿大认为北美自由贸易协议要保持有效的贸易仲裁机制非常重要，就像好的院子栅栏能够维持好的邻居关系一样，有好的贸易仲裁机制才能保持好的贸易伙伴关系。

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弗里兰德强调指出，加拿大知道仲裁机制在北美大陆三国自由贸易协议NAFTA的重要性，会在谈判过程中让贸易伙伴美国和墨西哥理解加拿大在这个问题上的立场。

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安大略省不少制造业就业岗位依赖美国市场 © Fred Thornhill/Reuters

加拿大制造业和出口业协会会长达尔比Dennis Darby则说的更直接，他把北美大陆三国自由贸易协议的仲裁机制称作是会让修改NAFTA谈判夭折的关键问题；并说对于加拿大制造业和出口行业来说，NAFTA协议第19章（仲裁机制）是绝对不能按照美国的要求加以废除的。

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特鲁多的自由党政府为了说服美国政治和经济界不要在修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判中为难加拿大，已经让联邦政府内阁中所有重量级部长一个接一个的访问美国进行游说活动。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党要求特鲁多的自由党政府在修改北美自由贸易协议的谈判中挺起腰杆保护加拿大的利益、特别是保护加拿大的就业岗位。

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RCI with CBC

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