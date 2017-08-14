加拿大外交部长弗里兰德面临重大考验

加拿大外交部长弗里兰德面临重大考验
Photo Credit: CBC

忐忑：加拿大星期三参加NAFTA谈判

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 14 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国总统特朗普的要求下，修改加拿大、美国和墨西哥北美大陆三国自由贸易协议的谈判将在这个星期开始，这是一系列谈判中的第一轮谈判。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

强势总统特朗普

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者凯瑟琳.哈里斯 Kathleen Harris的报道，星期二加拿大外交部长弗里兰德Chrystia Freeland将前往美国首都华盛顿，以参加星期三开始的修改北美自由贸易协议第一轮谈判的前期会谈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
特朗普的笑脸会说变就变
特朗普的笑脸会说变就变 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

在这一前期会谈中，加拿大、美国和墨西哥会各自提出己方希望如何修改北美自由贸易协议和自己的谈判目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大希望修改的主要方面是加强环境保护和劳工权益保护，并强化仲裁贸易争端的机制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大一些贸易、制造业和出口行业组织希望这次修改北美自由贸易协议的谈判能够较快的进行并尽早结束；但已经有熟悉贸易谈判和贸易纠纷问题的专家告诫说，修改北美自由贸易协议的谈判可能会是旷日持久的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

司考特Jeffrey Schott是设在美国华盛顿的彼得森国际经济研究所Peterson Institute for International Economics的资深贸易专家，他认为美国总统特朗普提出的政府拨款项目要以买美国货、雇美国人为标准，并把消除美国的贸易赤字作为美国外贸政策的指导方针，这些让加拿大和墨西哥难以接受的要求会让修改北美大陆三国自由贸易协议的会谈变得很困难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

谈判会旷日持久

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

司考特指出，2018年墨西哥会举行全国大选，在大选环境里墨西哥政治家很难会对美国的贸易要求做出明显的让步；2018年美国会举行中期选举，在这种环境下美国的贸易谈判立场只会更加强硬；而在2019年加拿大要举行全国大选，这也会限制加拿大自由党政府的谈判余地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以，美国的强势总统特朗普再加上北美大陆三国不久之后都要经历的选举，这些因素会让修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判不大可能会在短期内完成、甚至不大可能会在18个月的时间里完成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的底线

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
弗里兰德：加拿大会说服贸易伙伴接受加拿大立场
弗里兰德：加拿大会说服贸易伙伴接受加拿大立场 © Bullit Marquez, Pool/Associated Press

司考特认为，修改北美大陆自由贸易协议的谈判在某些领域会比较容易，比如网上贸易，但在保护劳工权益、实行统一的劳工权益标准的问题上墨西哥不会愿意做出让步，而美国要废除北美自由贸易协议第19章-贸易仲裁机制的要求也会遇到加拿大的强烈反对。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外交部长弗里兰德上个星期五表示，加拿大认为北美自由贸易协议要保持有效的贸易仲裁机制非常重要，就像好的院子栅栏能够维持好的邻居关系一样，有好的贸易仲裁机制才能保持好的贸易伙伴关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗里兰德强调指出，加拿大知道仲裁机制在北美大陆三国自由贸易协议NAFTA的重要性，会在谈判过程中让贸易伙伴美国和墨西哥理解加拿大在这个问题上的立场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
安大略省不少制造业就业岗位依赖美国市场
安大略省不少制造业就业岗位依赖美国市场 © Fred Thornhill/Reuters

加拿大制造业和出口业协会会长达尔比Dennis Darby则说的更直接，他把北美大陆三国自由贸易协议的仲裁机制称作是会让修改NAFTA谈判夭折的关键问题；并说对于加拿大制造业和出口行业来说，NAFTA协议第19章（仲裁机制）是绝对不能按照美国的要求加以废除的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多的自由党政府为了说服美国政治和经济界不要在修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判中为难加拿大，已经让联邦政府内阁中所有重量级部长一个接一个的访问美国进行游说活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦议会官方反对党保守党要求特鲁多的自由党政府在修改北美自由贸易协议的谈判中挺起腰杆保护加拿大的利益、特别是保护加拿大的就业岗位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
政治海地人涌入加拿大寻求避难: 海地现在还危险吗？国际忐忑：加拿大星期三参加NAFTA谈判政治最新民调：51%魁北克人希望阻止非法越境移民与难民海地寻求庇护者五分之一可能会去多伦多移民与难民魁北克党要求停止执行安全第三国条款社会一些多伦多人示威反对夏洛特城种族暴乱周末网络广播（2017年8月13日）移民与难民难民申请者大增，蒙特利尔学校面临压力国际、政治合辑 - 北朝鲜危机中的加拿大人物一个热爱摩托、坚信自己来世会做中国人的魁北克老奶奶

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志