魁北克党要求停止执行安全第三国条款

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魁北克省议会反对党魁北克党致信加拿大联邦政府总理特鲁多和魁北克省省长库亚尔，要求采取有效措施解决目前大量非法越境难民申请者的危机性问题。

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到上个星期五为止，在魁北克省与美国交界的Lacolle边境地区，有约1200名非法越境难民申请者在等待难民初审程序。

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据加拿大广播公司记者Kalina Laframboise的报道，魁北克党领袖利赛Jean-François Lisée对加拿大广播公司记者表示，应该停止执行加拿大和美国之间的安全第三国协议，以让非法越境难民申请者可以不用非法越境、而是直接前往加拿大和美国边境的加拿大边境检查站。

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魁北克党领袖Jean-François Lisée © Jacques Boissinot/The Canadian Press

利赛指出，由于加拿大和美国之间的安全第三国条款规定想申请难民的外国人必须在其先抵达的国家申请难民，所以先抵达美国的人就不能向加拿大申请难民身份，而加拿大难民法规又有凡是抵达加拿大国土的外国人都有权向加拿大提出难民申请的规定，所以想在加拿大申请难民身份的人才会在美国特朗普政府准备严格对待非法移民的情况下成群结队越境进入加拿大申请难民，视加拿大的边界如无物。

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利赛提出的另外两个解决目前非法越境难民申请者大量涌入魁北克问题的措施，一个是发给非法越境难民申请者在加拿大的工作签证，让他们可以在等待难民委员会的审批前能够养活自己；另外一个是联邦政府和魁北克省政府携手在美国扩大宣传，告诉那些身在美国、想非法越境进入加拿大申请难民的人，他们中大部分人的难民申请会被加拿大政府拒绝。

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这魁北克党之前，魁北克省议会另一个反对党Coalition Avenir Québec已要求政府采取严格对待非法越境者的措施，不能让边境成为什么人都可以随便进来的摆设。

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加拿大公共安全部长和移民难民事务部长最近都公开表示，别想把用非常规方式进入加拿大当作留在加拿大的捷径。

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