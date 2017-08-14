海地人涌入加拿大寻求避难: 海地现在还危险吗？

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来到加拿大魁北克省与美国接壤地带的小城 Saint-Bernard-de-Lacolle，可以看到加拿大皇家骑警的警官们守在一条小道的非官方入境口上，对着沿着小道纷涌而至的人流喊话说：你们要知道，你们是在非法入境，过境后是要被逮捕的。

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来的人有的完全没有任何表情，有的则笑眯眯地看着警官，一句话不说，大家排着队，照样过境，等着被警方逮捕。

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这些人有的是走路过来，有的是坐出租汽车到的，还有一辆辆的小巴、大巴，把这些要非法过境的人一拨接一拨地送到这里。

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这些人过了境，被逮捕，警察对他们和所带的行李搜查一遍，然后用大巴把他们送到一个附近的暂时拘留中心。

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最近几个星期来，这样的 “流程” 是昼夜连轴转，大巴把一批人送到拘留中心，掉头就去接另一批人，有不愿透露姓名的警官说，现在每天过境300人，大多数是海地人，估计人数只会越来越多。

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海地现在还危险吗？

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在加拿大提出避难申请，必须能证明自己返回原籍国后面临迫害和危险才有可能获得批准。

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那么，现在海地到底有多危险呢？

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加拿大广播公司法语部派出记者 Philippe Leblanc 到海地进行实地采访，他得出的结论是：其实，海地的安全状况在变好。

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Philippe Leblanc 采访了海地前国家公安部长雷金纳德·德瓦 （Réginald Delva）。

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Réginald Delva © Radio-Canada/Maxime Beauchemin

报道说，在位于太子港附近自己家安静的花园里，雷金纳德·德瓦谈到海地取得的进展，他曾经担任海地的公安部长和内政部长，现在主管一家保安公司。

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德瓦说，现在海地的安全状况，已经不是2000年时的样子了。

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他说，在2000年以及之后几年，海地曾经绑架盛行，那个时候，绑架者们在大街上，在光天化日之下进行绑架，赎金往往在50万到200万加元，吓坏了很多海地人和外国的投资者们。

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随着2004年联合国向海地派驻了军人，海地的局势逐渐好转和稳定。

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上周，美国盖洛普调查公布了世界各国的年度安全排名，海地的安全性要好于多米尼加共和国和阿根廷。

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寻求庇护的理由

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雷金纳德·德瓦说，在最近涌入加拿大的海地人中，有的人确实有理由担心自己的安全，因为他们曾经举报过海地的犯罪分子，而海地没有保护证人的制度；还有的人出于政治原因而在海地受到威胁。

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但是，他敦促加拿大方面应该小心。

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他说，有的人说自己面临迫害或安全上的危险，其实是觉得加拿大有机可乘。

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他补充道，我不能说这些人正在逃离 “让人不能忍受的安全局势” 。

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联合国在海地的任务将在今年10月中旬到期，联合国军队离开后的局势，让一些人感到担忧。

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雷金纳德·德瓦呼吁海地建立一支国家军队，但他补充说，在联合国军队派驻海地的这十几年里，海地的警察获得了更好地训练，设备也升级了。

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他表示，不管这么说，联合国的军人在这里待了13年，我们能否自己控制安全局势，将是对海地警察的一个测试。

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（RCI avec Radio Canada）

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