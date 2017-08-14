海地寻求庇护者五分之一可能会去多伦多

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从美国非法涌进加拿大魁北克省寻求庇护的人源源不断，其中大部分是在美国没有身份的海地人，加拿大广播公司报道说，有移民律师预测，其中不少人将从魁北克省前往多伦多市和安大略省的南部。

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移民律师Joel Etienne表示，预计在这些人中，有五分之一的人可能最终会前往多伦多市。

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加拿大广播公司报道说，今年以来多伦多市也有大量难民申请者抵达，使用城市紧急避难所的人数现在是去年的两倍之多。

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律师Joel Etienne还说，现在来的这些海地人和叙利亚的那些逃离战火的寻求庇护者有很大区别，现在来的海地人中很多都已经在美国的城市，如迈阿密等生活多年，他们是因为美国政府有可能遣返他们而来加拿大的。

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他说，对于大多数人来说，法律挑战将是他们最大的障碍。

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多伦多市议员Jim Karygiannis 表示，尽管他对多伦多避难所的使用人数不断增加感到担心，但他说这些新来者将有利于多伦多。

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他说，作为一个庇护城市，我认为我们必须竭尽全力，确保这些人感到宾至如归。

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（RCI with John Rieti/CBC）

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