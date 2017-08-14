营救加拿大牧师的幕后谈判：朝鲜想从这件事中得到什么？

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昨天（8月13日）在安省密西沙加市韩光教堂的周日弥撒上，刚刚从朝鲜获释归来的林铉洙牧师坐在前排，小孙女坐在他怀里，妻儿陪伴在侧。他和家人多次梦想过的情景，现在终于变成现实。

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上个星期二，一个加拿大六人小组飞往朝鲜，两天后带着林铉洙一同离开。但是据CBC的消息来源透露，这个看似干脆利落的大团圆结局是一场漫长而秘密的谈判的结果。两国没有外交关系，加拿大在朝鲜也没有办事处。双方的接触多半在纽约的联合国总部进行。那里是加拿大和朝鲜的外交官能够碰面的少数地点之一。

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朝鲜原想要加拿大任命驻朝大使

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双方的谈判在去年年底进入实质性阶段。朝鲜提出的条件是加拿大任命一名驻朝大使，至少也要派一名常驻平壤的特使。但是加拿大政府拒绝了。加拿大政府更愿意在有必要时临时派特使解决具体问题。朝鲜不爽，谈判就此陷入僵局。

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也许是得益于朝鲜和美国之间愈演愈烈的骂战。朝鲜在上个星期突然让步，表示愿意考虑加拿大提出的解决方案。加拿大政府立刻任命总理国家安全顾问丹尼尔.让（Daniel Jean）为特使，又挑选了两名外交部官员，两名医生和一名军方人员随行。他们在上星期二（8月8日）到达日本横田美军基地，然后从那里飞往朝鲜。

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为谨慎起见，加拿大政府派出两架挑战者专机。一架飞往平壤时，另一架在横田待命。而去平壤的飞机在把人送到后，也立刻返回横田。

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日本媒体的报道最早让家人看到获释后的林铉洙，他头发全白，比被捕前瘦了50磅，但行动自如。

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朝鲜抱怨给林铉洙看病太花钱

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消息来源透露，朝鲜方面在谈判中还提出为林铉洙花了“成千上万”医药费。这笔钱具体数额是多少、加拿大政府最后是否答应“报销”，媒体未能核实。

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林铉洙的家人和加拿大外交部负责此事的官员在等待中度过了紧张不安的几天。CBC披露的时间线显示，总理特鲁多一直等到林铉洙和加拿大特使乘坐的飞机离开朝鲜领空后，才发表了宣布林铉洙重获自由的声明。

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而朝鲜方面则正相反。丹尼尔.让等人在平壤机场落地几分钟后，朝中社就发布了加拿大特使来访的消息。他们在朝鲜度过四十个小时，在当地时间星期四下午1点返回横田机场。他们和哪些朝鲜官员举行了会晤，讨论了什么，加拿大外交部闭口不谈。但消息来源向CBC记者肯定说，加拿大没有做出任何让步。

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上星期六（8月12日） 早上，林铉洙乘坐的飞机降落在安省特伦顿空军基地。林铉洙的儿子詹姆斯稍后在新闻发布会上说，分离两年半后，父亲走下飞机那一刻好像不是真的。看着他径直走向在他被监禁期间出生的小孙女，令詹姆斯感到非常激动。他代表家人感谢加拿大。

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劳教生活：艰苦的劳动，以及在完全的孤独中吃的2757顿饭

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林铉洙没有出席星期六下午的新闻发布会，但是在次日发表了一个英文声明，并在弥撒结束后上台讲话。他讲述了自己的劳教生活：难以忍受的孤独，在严寒和酷暑中挖树坑，砸煤块，四次病倒……。他靠阅读、背诵和祈祷熬过沮丧和愤怒的时刻。

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加拿大外长弗里兰德（Christia Freeland）说，她对林铉洙的获释感到如释重负。她感谢为此提供帮助的瑞典政府，并称赞林铉洙是一个“非常非常勇敢的人”。

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62岁的林铉洙出生在韩国。他自1997年起开始从事对朝人道援助，在朝鲜开办了一个疗养院，一个孤儿院和一个托儿所。他在过去二十年中去朝鲜百余次都平安返家，但在2015年1月那一次被捕，当年12月被以颠覆罪名判处终身劳教。

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（RCI with CBC）

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