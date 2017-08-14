最新民调：51%魁北克人希望阻止非法越境

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根据一个最新民意调查，超过一半的魁北克人赞成阻止寻求庇护的人在加美边境非法入境。

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由 SOM-Cogeco Nouvelles 委托进行的这一民意调查显示，51%的受访者希望政府阻止这种非法进入边界的行为。

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调查还显示，年轻人、受过大学教育的人和蒙特利尔地区的人对加强边界管制的支持度相对较低，但有 56 % 的受访者认为，绕过正常移民手续的做法是不能被接受的。

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在接受调查的人中，有 39% 的受访者认为，这些大量涌入的寻求庇护者将使魁北克省变得不安全。

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© CBC

这一民调是在8月9日和10日进行的，调查了1,037名魁北克人，年龄均在18岁以上。

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这一调查的最大误差度为3.6%。

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（RCI with CBC）

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