曾是有功之臣：加拿大自由党议员被指控性骚扰

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加拿大自由党议员Darshan Kang被指控性骚扰。最早报道此事的媒体《Hill Times》说，指控来自Kang的选区办公室的一个工作人员。自由党已向CBC证实此事，但总理办公室拒绝发表评论。他本人也没有接受采访。

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Kang是阿尔伯塔省卡尔加里市Skyview选区的议员。在他和现任老兵事务部长Kent Hehr在2015年当选以前，卡尔加里有将近半个世纪之久没选出过自由党议员。

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由于当事人闭口不谈，此事的细节尚未被披露。但是特鲁多担任自由党领袖以来一向认真对待性骚扰指控。2015年，两名被新民主党女议员指控性骚扰的自由党议员被开除出议员团。

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（RCI with CBC）

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