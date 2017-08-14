两名加拿大人在非洲布基纳法索恐袭中丧生

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非洲国家布基纳法索首都瓦加杜古市星期日（8月13日）发生恐怖袭击，18人丧生，现已证实其中有2人是加拿大公民。布基纳法索外交部说，丧生者中还有2名科威特人，一名法国人，一名塞内加尔人，一名尼日利亚人，一名黎巴嫩人和一名土耳其人。

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这次恐怖袭击发生在一家很受欢迎的土耳其餐馆。两名枪手骑摩托到来，向人群随意开枪。他们在餐厅里抵抗很久，现已被击毙。目前还没有恐怖组织宣称对此事负责。2016年在瓦加杜古市的一家咖啡馆也发生过一次恐袭事件，造成30人丧生。

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布基纳法索地处非洲内陆，是全世界最贫穷的国家之一。北边的邻国马里常年有伊斯兰极端组织活动。去年的恐怖分子来自外国。但是分析人士认为该国本土的恐怖威胁正在日益增加。

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（CBC with CP）

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