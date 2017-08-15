多大医学院要录取更多黑人、土著人

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加拿大的医生队伍中很少见到黑人和土著人。现在，加拿大多伦多大学在采取措施增加黑人和土著印第安人青年被加拿大医学院录取的机会。

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据加拿大广播公司记者Kate McGillivray的报道，黑人小伙子Aquila Akingbade希望在明年秋季多伦多大学开学时他能够作为医学院的学生走进多伦多大学的校园。

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Aquila Akingbade的志向是成为脑神经外科手术医生。

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2016多大医学院招收的260名学生中只有一位黑人 © Peter Valkov/CBC

加拿大多伦多大学两年前推出的“社区支持项目”Community of Support (CoS)，是专门帮助黑人、土著人和经济上有困难的学生成功报考加拿大大学医学院的一个项目。

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这个项目使Aquila Akingbade这样的黑人学生能够得到个人导师和医学院在校学生的帮助，以便熟悉加拿大大学医学院筛选和招收学生的程序和标准，特别是得到参加模拟面试演练的机会。

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多伦多大学“社区支持项目”的创始人Okafor指出，许多有医学领域社会背景的学生可以从亲朋好友那里得到报考医学院方面的咨询和帮助，但更多的人是没有这方面资源的，特别是黑人和土著人学生。

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比如，2016年多伦多大学医学院招收的260名学生中只有一位黑人学生。

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而在多伦多大学“社区支持项目”的帮助下，多伦多大学2017届医学院入校新生中将至少有4位黑人学生，另有16位黑人学生已被其他加拿大大学医学院录取。

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安大略省黑人医生协会副主席Onye Nnorom医生认为，黑人占多伦多人口的8%，但黑人医生的比例远远低于这个比例，要实现医生肤色反映社会各种族裔的构成还有很长一段路要走。

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