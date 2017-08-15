蒙特利尔市的多语化: 一个小区有46种非官方语言

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根据2016年的人口普查，加拿大的语言正在迅速走向多语化，每5个加拿大人中就有至少1人，在家里说的不是官方语言，就是说，既不是英语也不是法语。

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蒙市第一非官方语言：阿拉伯语

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加拿大的第二大城市蒙特利尔也不例外，语言格局在迅速变化，但趋势和其他城市不太一样。

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在加拿大的其他大城市，最常见的非官方语言是亚洲的语言：普通话、广东话、菲律宾语、旁遮普语和乌尔都语。

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然而，在蒙特利尔，阿拉伯语、西班牙语和意大利语在非官方语言中占主导地位，阿拉伯语为第一大非官方语言。

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© Clement Allard/Canadian Press

移民族裔的变化

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在历史上，蒙特利尔市人数最多的移民群体一直是意大利人、希腊人、葡萄牙人和加勒比地区的人。

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但这些族裔在被其他族裔迅速取代。

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目前在蒙特利尔市增长最快的 3种语言全都来自印度：马来亚拉姆语、泰卢固语和马拉地语，尽管他们现在的人数并不多，但语言的兴起暗示着印度移民的增多。

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1个小区有46种非官方语言

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加拿大广播公司报道说，在蒙特利尔有一个小区，可谓是蒙特利尔语言最为多样化的小区。

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报道说，这个小区是 Côte-des-Neiges，根据2016年人口普查，这个小区的居民们在家里讲的非官方语言多达46种。

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无论是在街道上，还是在小区的公园里，商店里，可以听到许许多多的语言，菲律宾的语言，非洲国家的语言，比比皆是。

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Ambika Sivamoorthy © Sean Henry/CBC

阿比卡（Ambika Sivamoorthy）来自斯里兰卡，她说自己会说三种半语言：泰米尔语、英语、僧伽罗语，还有一点法语。

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阿比卡说，这个小区有很多斯里兰卡人，这就是她选择住在这个小区的原因，现在她是小区南亚妇女社区中心 （South Asian women’s community centre ）的社区工作者。

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语言，是阿比卡工作的核心， 她每天都要帮助那些不会英语法语的移民，帮他们填写表格，帮他们解决各种各样的问题。

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小区的另一位居民图加尔（Tougale Lhoussale）来自摩洛哥，他会讲4种语言。

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图加尔说，他几个星期前刚刚搬到这个小区，因为有个朋友住在这里，帮助他在这里找到了一个公寓。

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Joy Migallon, with her boyfriend, Pierre Olivier © Sean Henry/CBC

左伊 (Joy Migallon) 来自菲律宾，会说3种语言，她说，住在这个小区，有很多会说他加禄语的人。

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大卫·克拉克（David Clarke）可以说是 Côte-des-Neiges 的老居民了，在这里已经住了几十年，他说亲眼目睹了这个小区向多元化的发展。

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David Clarke © Sean Henry/CBC

克拉克说，60、70年代的时候，这里可不是现在这样，当时的居民大多是犹太人和黑人，现在，这里已经成了一个名副其实的小联合国。

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（RCI with CBC）

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