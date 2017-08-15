极右翼组织会在加拿大崛起？

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在美国夏洛特维尔市发生3人死亡、几十人受伤的种族冲突暴乱后，美国总统特朗普先是说许多方面对这一暴乱负有责任，随后在越来越大的压力下，特朗普终于改口谴责右翼极端势力要对这一暴乱负责。

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特朗普在压力下改口说极右翼势力要对暴乱负责 © CBC News

极右翼势力

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从电视报道的画面来看，许多白人男子手持火把在夏洛特维尔市参加极右翼势力的集会。

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加拿大广播公司记者在报道夏洛特维尔暴乱事件时说，目击者告诉他见到挂加拿大安大略省车牌的皮卡车载着几个像是新纳粹运动成员的年轻男子在街上横冲直撞。

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多伦多反种族主义示威者担心加拿大的极右翼势力 © Nathan Denette/Canadian Press

加拿大的白人至上种族主义组织实际上几十年前就已开始活动，现在似乎又有卷土重来之势。

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周末在多伦多参加悼念夏洛特维尔市暴乱活动死难者的加拿大人中就有不少人担心白人至上种族主义势力渐渐在加拿大成了气候。

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多伦多大学校园

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9月中旬多伦多大学校园会有民族主义集会示威吗？ © Evan Mitsui/CBC

据加拿大广播公司记者纳瑟尔Shanifa Nasser的报道，曾经有消息说加拿大最大学府多伦多大学的校园内9月中旬会有民族主义集会示威活动，这个消息在社交媒体传播后引起的反弹让多伦多大学赶紧出面澄清说，多伦多大学与该民族主义集会活动的组织者没有进行过任何交流、该组织并没有向多伦多大学提出过9月份在校园内举行集会示威活动的申请。

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但加拿大民族主义党Canadian Nationalist Party在其网站上确实贴出了9月14日在多伦多大学校园内举行民族主义集会的通知，并欢迎关心国家前途的人都来参加这一和平集会活动。

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民族主义党

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加拿大民族主义党虽然不是加拿大的注册政党，但在其网页上贴出的21点政纲中包括一些很尖锐的纲领，比如从加拿大人权宪章中取消多元文化政策条款，指责多元文化是会让加拿大国将不国的破坏性政策；比如成立以自卫和自我保护为目的的民兵组织，等等。

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在被问到如果收到加拿大民族主义党要在多伦多大学校园内举行集会活动的申请，多伦多大学校方将如何反应的问题时，多伦多大学公共关系部主任布莱克本–伊文思女士Althea Blackburn-Evans说，无法对这种假设性问题作出具体回答，但多伦多大学会对每一个在校园内举行集会的申请进行个案评估审核，然后会根据具体情况作出回复。

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新常态

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研究极右翼政治运动的专家安大略科技学院University of Ontario Institute of Technology教授佩里Barbara Perry认为，不管多伦多大学是否批准加拿大民族主义党的集会申请，加拿大右翼组织在公共场合举行集会示威活动很可能会成为常态。如果说加拿大右翼势力与美国右翼势力在公共场所示威活动会有什么区别的话，那就是美国右翼示威者会拿着长枪短枪参加示威，而在加拿大还不会出现这样的场面。

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加拿大倡导种族和谐的组织Mosaic的执行主任法伯Bernie Farber则认为，美国总统特朗普上台前和上台后一系列煽动种族对立的言论和政策是推动美国和加拿大白人至上以及极右翼势力卷土重来、越来越肆无忌惮的根源。

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网民在加拿大广播公司网站留言时有的表示加拿大社会不应该容忍种族主义活动；有的表示极右政治势力和白人至上运动卷土重来有其社会基础，人们应该反省过去的社会政策是否有错误的地方；也有的人质疑现在加拿大社会的言论自由只给左翼运动，右翼人士一发声就被扣上种族主义和仇恨言论的帽子。

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RCI with CBC

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