房地产市场熊牛还在进行拉锯战

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据加拿大广播公司报道，7月份加拿大房地产市场房价比6月份上升了2%，与去年同期相比上升了14.2%，但除了公寓楼单元之外房屋销售价格实际上是在下降。

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比如，加拿大最大城市多伦多房地产市场独立房、半独立房、排房的价格下滑了1.6%；购房者骑墙观望情况比较普遍。

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多伦多地区非单元楼房地产市场似乎在冷却 © CBC

市场分析师认为，安大略省政府几个月前推出的包括外国购房者特别税在内的调控过热房地产市场的一系列措施发挥了作用，大多伦多地区的房地产市场在趋于冷却。

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但温哥华房地产市场似乎是另外一番景象。虽然2016年不列颠哥伦比亚省政府推出的针对外国炒家的外国人购房特别税曾经一度冷却了大温哥华地区的房地产市场，但现在大温地区的购房热潮似乎又卷土重来。温哥华和维多利亚的房产价格7月份比6月份分别增加了2.8% 和2.2%。

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此外，哈密尔顿市的房价7月份与6月份相比上升了2.1%，渥太华–加蒂诺地区的房价上升了2%，蒙特利尔的房价上升了1.6%。

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加拿大经济分析家们认为，加拿大主要城市的房价仍然贵得超过普通打工者的购买力。

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统计数字显示，2000年以来加拿大二手房的价格猛涨了325%，新房价格猛升了179%。

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