Formule E 过后，蒙特利尔不高兴的市民们要发声

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在蒙特利尔市举办了第一届 Formule E 电动方程式后，当地一些对此不满的市民在星期一（8月14日）召集了一次会议，讨论如何才能减轻这一比赛对他们日常生活的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

7月底，蒙特利尔的电动方程式在市中心的 Ville-Marie 区举行，导致许多道路限制通行或彻底被封，住在附近的居民以及上下班要通过这一地区的市民怨气重重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在周一晚的会议上，市民们纷纷陈述了电动方程式给生活带来的不便，希望与市政府进行对话，要求市政府对明年夏天电动方程式的安排做出改进。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Ryan Remiorz/CP

市长丹尼斯·科戴尔 （Denis Coderre）一直坚持这一赛事是成功的，可以增加蒙特利尔的国际知名度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，我们可以进行改善，但我绝不会为加强蒙特利尔的国际地位而进行道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada