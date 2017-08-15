都是移民，都立志扶贫：布基纳法索恐袭的两名加拿大遇难者

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在星期天布基纳法索恐袭中遇难的两名加拿大人，一个是英国剑桥博士生塔米.陈（Tammy Chen），一个是41蒙特利尔志愿者迪法拉（Bilel Diffalah）。他们都是加拿大移民或移民后代，一个是华裔，一个是阿尔及利亚裔。尽管专业背景不同，但是布基纳法索对他们的共同的吸引力，是它的贫穷。

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41岁的迪法拉在阿尔及利亚时是兽医，移民加拿大以后，转向食品安全。他是加拿大国际扶贫项目Uniterra派到布基纳法索的二十八名志愿者之一，自去年11月起在那里担任家禽卫生和生物安全顾问。项目负责人奥黛特.麦卡锡（Odette McCarthy）说，这是五十多年来该项目第一次有志愿者丧生。

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加拿大总理特鲁多星期二（8月15日）发表声明，谴责恐袭并向塔米.陈和迪法拉的家人表示哀悼。

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爱上布基纳法索的华裔女子

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如果没有遇难的话，再过三个多月，34岁的塔米.陈就要做母亲了。她上个月刚刚举行过婚礼。她的丈夫费奈什（Mehsen Fenaiche）星期天与她同时遇难。

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她的朋友、曾在布基纳法索首都开餐馆的塔尼亚.穆勒（Tania Muller）说，在瓦加杜古那个地方，大家对恐袭并不陌生。当地人都知道，卖酒、卖猪肉、游客多的餐馆比较容易成为攻击目标。但一般来说，死于车祸的几率比死于恐袭的几率更大。熟门熟路的塔米当然知道哪里危险，但现在那里正是冷清的雨季，她可能大意了。

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她第一次去布基纳法索是作为加拿大皇后大学的硕士生参加一个国际发展项目。她的论文导师、皇后大学教育学院院长鲁斯-卡普勒（Rebecca Luce-Kapler）回忆说，那时候的陈还是一个喜欢冒险、渴望改变世界的姑娘。卡普勒眼看着她逐渐变成了一个成熟的教育者，更愿意教人如何为自己改变生活。

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她承认自己改变世界的野心太幼稚了，但是她对国际发展援助工作的热情并没有消失，只是更知道把握其中的分寸。她在拿到硕士学位后重返布基纳法索。鲁斯-卡普勒说，“她学会了爱这个国家。”

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她与人合作创办了一个慈善组织，为它取得名字有点长，但这是她的希望：“布基纳法索更光明的未来”。这个组织的主要活动是向那些想自己创业或想送孩子上学的妇女提供贷款。正是帮助当地人“为自己改变生活”。

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她曾在多伦多教书。她遇难的消息被证实后，一些过去的学生家长在社交网站上表达震惊和悲痛，讲述自己和孩子与她相处的回忆。2013年，她离职去英国剑桥攻读博士学位，研究方向是贫穷、性别和女性权力方面的国际发展。她本应在今年年底获得博士学位。这一次去布基纳法索，据信是为她的研究做田野调查。

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穆勒说，她是个好老师，是个牢靠的朋友。她在人生旅途上遇到的每一个人都受过她的影响。

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（RCI with CBC ）

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