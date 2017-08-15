安大略省贫富分化加剧

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加拿大另类政策研究中心刚刚公布的一份报告说，安大略省最贫困的家庭在2015年比2000年更贫困，而最富有的家庭却更加富有。该省贫富家庭的收入差距超过加拿大其他省份。

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以一对夫妇加两个孩子的四口之家为例，从2000年到2015年，富裕家庭（年收入95310加元 – 283153加元）的收入在全民总收入中的比例从78%上升到81%。

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报告的撰写者希拉.布洛克（Sheila Block）说，造成这种现象的原因之一是工资高的制造业职位被不稳定的服务业职位取代。她呼吁政府修改劳动法，以适应就业市场的变化。

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安大略省政府计划在明年把最低工资提高到每小时15加元。加拿大另类政策研究中心的报告欢迎这个改变，但是该省企业界则表示，这个改变将使企业支出增加230亿加元，多达18万5千个工作岗位受到威胁。

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（RCI with CBC）

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