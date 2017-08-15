温哥华正式加入申办2026年男子足球世界杯的竞争

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为了申办2026年男足世界杯，加拿大、美国和墨西哥组成“联合阵线”，提出共同主办的设想和一份初选城市名单。温哥华成为第七个加盟的加拿大城市。目前整个北美共有44个城市报名。预计加美墨三国联盟将在下个月从中选出12个城市。

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CBC记者Karin Larsen报道说，如果申办成功，将有十场比赛在加拿大举行。除温哥华外，另外六个加拿大申办城市是多伦多，蒙特利尔，渥太华，卡尔加里，埃德蒙顿和里贾纳。

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温哥华市长罗伯逊（Gregor Robertson）表示，温哥华是世界级的体育赛事主办城市，过去成功主办过2010年冬奥会和2015年女足世界杯等重大赛事。

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2026年男足世界杯将有48支球队参赛。国际足联将在2018年6月宣布由谁主办。到目前为止，只有摩洛哥一个国家表示将加入竞争。

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（RCI with CBC）

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