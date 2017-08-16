小学即将开学：蒙特利尔市为2600名贫困学童发书包

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在新学年即将开始之际，蒙特利尔市非营利组织 Mission Bon Accueil 这个星期正在对蒙特利尔的 2600 名贫困儿童发放免费书包。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说， Mission Bon Accueil 的宗旨是帮助贫困家庭的学龄期儿童，这已经是该组织连续16年举行发书包活动，书包里还有一双新鞋，以及笔记本、铅笔等文具。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报道说，蒙特利尔地区有五分之一的儿童生活在贫困线以下，对一些家庭来说，孩子的学习用品费用是不小的开销。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Shevchenko 一家就是这样的一个家庭，这家人两年前从乌克兰移民到蒙特利尔，现在父母两人还在继续学法语的过程中，母亲Olga表示，去年，我们的儿子领到了一个新书包，他特高兴，今年正期待着自己的第二个背包。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市长 Denis Coderre 说，蒙特利尔的贫困率去年比前一年下降了1.9%，市长的重点工作日程之一就是要确保新移民的下一代顺利学习。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Mission Bon Accueil 组织表示，如果我们想改变蒙特利尔，就应该从儿童和家庭开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with Radio Canada)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada