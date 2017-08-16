魁北克小镇引关注，克林顿将在这里过生日 （视频）

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这个星期，加拿大魁北克省东部乡镇（Eastern Townships） 的小村子 North Hatley 引起了媒体的兴趣，美国前总统克林顿一家正在这个位于 Lake Massawippi 湖岸的美丽小镇度假休息。

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加拿大广播公司报道说，美国前总统比尔·克林顿、美国前国务卿希拉里·克林顿、他们的女儿切尔西，还有切尔西的两个孩子在上个周末住进了湖畔的旅馆 Manoir Hovey。

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极度放松

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星期二（8月15日），当地的居民们在街上看到比尔·克林顿和希拉里·克林顿笑容满面，极为放松地散步，他们停下来和人们握手，拍照，还时不时地走进街道两旁的小店看看。

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希拉里走进了一家古董店，克林顿随后也跟着进去，这时当地一位妇女跟克林顿开玩笑说，“希拉里进去花钱了” ，克林顿回头笑着回答，“这是好事，那也是她的钱”。

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在被记者问到对当地的印象时，希拉里说，我们在这里的时光非常美好，这里真是太漂亮了。

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比尔·克林顿表示，这个大湖让他印象深刻。

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他告诉加拿大广播公司的记者，这个湖很美，而且看到什么地方开发了，什么地方不能开发，很有意思。 要知道，这是一个非常深的湖泊，因为它是一个冰川湖，这样的湖泊很少见，美洲只有几个这样深的湖泊，相当漂亮。

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克林顿将在魁北克过生日

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比尔·克林顿和加拿大前总理让·克雷蒂安 （Jean Chrétien）关系很好，在被问到这次来魁北克度假期间是否会和克雷蒂安见面时，克林顿回答说，我现在还没听到他的回音呢，但你知道，我们是非常亲密的朋友，最近我刚见到他，所以我希望他能来这儿，和我一起过我的生日。

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加拿大广播公司报道说，比尔·克林顿的生日是 8月19日，他将年满71岁。

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克林顿接着表示，他这次的安排就是尽可能什么都不做，只和外孙们一起玩玩，和家人一起度过美好时光。

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不过，他还是在和居民的闲谈中谈到了政治，他强调下一届美国大选最需要的是提高投票率。

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© CBC

应魁北克作家的邀请

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加拿大广播公司报道说，这次克林顿一家是应加拿大魁北克省的畅销书作家路易斯·潘妮（Louise Penny）的邀请来这里的，希拉里曾多次提到过她是路易斯·潘妮系列侦探小说 Inspector Gamache 的粉丝。

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作家路易斯·潘妮就住在大湖附近的 Knowlton 小镇，星期二她也陪着克林顿夫妇在当地参观。

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美国前总统克林顿一家计划在魁北克省逗留一个星期，将一直在这里待到 8月19日。

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（RCI with CBC）

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