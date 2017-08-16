北美自由贸易谈判今日重启：特朗普希望“大修改”

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星期三（8月16日），加拿大外交部部长佛里兰德（Chrystia Freeland）动身前往华盛顿，参加美国、加拿大、和墨西哥三国的北美自由贸易协定重新谈判。

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专家预测，这将是一场旷日持久的艰难谈判，对三国经济发展走向至关重要。

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目前的北美自由贸易协定正式签署于1992年，从1994年正式实施。

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北美三国的总人口占世界7%，而国民生产总值（GDP）为全球的四分之一。

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美国：北美自由协定是个根本失败

美国的北美自贸谈判代表莱蒂泽（Robert Lighthizer）在华盛顿会谈正式开始时表示，总统特朗普批评北美自由贸易协定是“根本失败”的，并希望对它进行“大修改”。

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当然，这是谈判桌上的技巧，为美国定了个强硬的调子，希望赢得更多。

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从目前披露的情况看，美国在经过三个月的咨询后提出了十项要求，其中重要的包括：

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首要，是消除美国的贸易赤字。

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莱蒂泽说，在过去十年间，美国对加拿大货物进出口赤字累计达到了3650亿美元。

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其次是，就业职位回流美国。

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美国还表示，要取消贸易摩擦的仲裁机构，同时，也更强调国家的自主权，比如原产地规则，劳工标准，尊重各国的司法程序等。

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（美国谈判代表莱蒂泽发言。）

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加拿大：历史性计划

加拿大外交部部长佛里兰德（Chrystia Freeland）在记者会一开始，就出示了两张美国和墨西哥消防员在BC省参加森林火灾救灾的图片，以此来凸显三国合作的重要性。

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她再次强调，这些年加美贸易关系逐渐变得更为平衡、互惠。

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她也表示，重启谈判中，加拿大的目标是，要令协定更为现代化，确保协议成为带动加拿大经济发展和创造就业的引擎，减少贸易往来中的繁琐公文程序；提高劳工技能、保护环境、保证性别平等、以及原住民权益。

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墨西哥：希望出现三赢局面

墨西哥经济部长维拉雷尔（ Ildefonso Guajardo Villarreal ）表示，重启谈判的目标应该是，继续保留协议中运作不错的部分，而改善协议的缺陷。

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他称，最重要的是“拥抱创新，而不是相反”，希望能够出台有建设性的协议，达到三赢（win-win-win ），而非决出赢家和输家。

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（墨西哥经济部长维拉雷尔。）

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74%加拿大人支持NAFTA

在加拿大，北美自由贸易协定或许从未像现在这样受欢迎。

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根据最新Ipsos/Global的民意调查，74%的加拿大人支持北美贸易协定，不支持的人只占11%。

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有56%的民众认为该协议对加拿大经济有利，而有15%的人认为它破坏了加拿大经济。

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在1998年，认为北美贸易协定对加拿大经济有利的比例才40%，高达27%的人认为它对经济不利。

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不过，在重新谈判会达到怎样的效果这个问题上，加拿大人的分歧比较大。统计显示，49%的加拿大人在某种程度上，对政府是否在谈判中能够保护加拿大利益表示担心，比二月份的数字上升了12%。

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而对于加拿大哪个政党谈判更得力，有38%的人认为是自由党，比起保守党高出15个百分点。

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分裂的美国 不可预测

众所周知，重启北美自由贸易协定谈判是美国现任总统特朗普在去年总统大选时候的承诺之一。

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但相比于加拿大和墨西哥，美国民众对重新谈判分歧最大。

在今年Pew Research的调查中，51%美国受访者认为重启谈判对该国经济有利，是三个国家中比例最低的。

此外，美国目前的政治环境并不平静。两大政党，民主党与共和党，在对待北美贸易协定的态度和希望修改的条款上各有争议。

而分析认为，美国政治状况或许将在谈判中起着超乎寻常的作用，所以，尽管目前美国谈判代表态度强硬，但提及的谈判目标却可能随时会改动。

唯一令加拿大谈判者松口气的是，似乎包括共和党支持者中也不觉得要对加拿大采取强硬的态度。

在一月份Angus Reid的一项民调中，只有11%的美国人认为北美自由贸易协定对加拿大比对美国更为有利。

而提到墨西哥，这个数字却上升到了45%。

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