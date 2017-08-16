萨省前内阁部长和中国投资移民：CBC调查

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前萨斯喀彻温省经济部长比尔.博伊德（Bill Boyd）昨天（8月15日）宣布自9月1日起辞去省议员职务。议员辞职本是政坛常事。但这一次不同的是，几个小时后，CBC网站刊登了一篇关于他和一家萨省投资公司的关系的调查报道。

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实际上，一直负责调查此事的CBC记者Geoff Leo说，他在最后定稿前给博伊德发邮件提出新的问题，请他在发稿期限前回复。博伊德没有回答他的问题，而是在报道刊登前宣布他将退出政坛。

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61岁的博伊德是萨斯喀彻温党的元老之一，多年担任省内阁部长，主管能源、经济和萨省移民提名项目。他在去年8月份辞去了部长职务，只当一个普通议员。首先引起记者注意的是他今年3月份的一次北京之行。

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仍然使用部长头衔

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那是一个“萨省高效农业灌溉移民项目专题讲座”，博伊德是主讲人。对他的介绍是“萨省大经济部部长、现代高效农业公司主席”。讲座的广告还使用了萨省政府的标志，在网上的介绍也强调省政府的支持和拨款，力图使这个移民项目看上去更具官方色彩。

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里贾纳大学的公共行政教授拉斯穆森（Ken Rasmussen）认为，这几乎已经构成利益冲突。博伊德的前部长身份被用来增加投资者的信心。他用自己人脉和对政府项目的了解来赚钱。

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另外，博伊德的两名华裔合伙人、现代高效农业公司的负责人杨勇刚（音译）和徐宁同时也在萨省经营拥有该省钾矿许可证的公司。而对钾矿开采和钾肥生产行业的规范管理正是博伊德当内阁部长时的职权范围。

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拉斯穆森说，一个曾经主管能源经济的前部长现在和能源经济的重要投资商合伙做生意。这实在是值得深究的事。

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博伊德：把前部长称为部长是中国礼仪

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2016年8月以后，博伊德已经不再担任部长。但是移民项目讲座的海报还是称他为萨省大经济部部长。对此博伊德的解释是，这是中国礼仪。中国人习惯用你曾经有过的官衔来称呼你。他们在美国也这样做，例如在希拉里.克林顿不再担任国务卿以后仍然称她为“克林顿国务卿”。

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他强调自己并没有利用部长头衔给自己捞好处的意思，不仅在讲座上告诉听众自己只是一个农场主和生意人，而且在记者和他接触后又做了进一步的解释。

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关于博伊德的“现代高效农业公司主席”的头衔也有不同的说法。讲座广告上称他为主席，他本人在回复记者的问题时也承认他确实是该公司的主席。但是在公司名录资料中却只有徐宁和杨永刚。徐宁的解释是，博伊德现在不是公司主席，但今后会是。为现代高效农业打理公关事务的公司也说他不是。

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拉斯穆森说，这么简单的一个事实竟然三个人会有不同的说法，这是很奇怪的。

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移民申请人需投资30万加元，另附10万加元律师费

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根据网上介绍，现代高效农业公司帮助移民申请人通过投资“圆盘喷灌系统”来获得萨省投资移民提名。申请人需要投资30万加元，另外再交纳10万加元的律师费。

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除了移民身份，30万加元的投资额还让申请人拥有一台圆盘喷灌设施的80%，现代高效农业公司拥有余下20%。该公司不要求投资人亲自经营，并且提供不同的投资款退还方式。

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萨省灌溉项目协会告诉CBC记者说，一台圆盘喷灌设施的平均成本是10万加元。

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徐宁：中国人根本不在乎投资赚不赚钱

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现代高效农业公司的CEO徐宁在接受CBC采访时坦率地说，中国投资移民投资就是为移民，因此并不在乎是不是有回报。大部分人赚不到钱，但是他们的移民目标达到了。

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他说，按照萨省移民提名项目的打分制度，投资高科技灌溉设施的得分比买下一个餐馆的得分高，因此更容易获批。

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另据报道，博伊德在CBC调查报道登出后表示，他不认为自己的行为构成了利益冲突，但还是要求萨省利益冲突监察专员进行调查。

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（RCI with CBC）

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