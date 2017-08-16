多伦多皮尔逊机场行李系统出故障，国际旅客需提前3小时到

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三（8月16日）上午，在多伦多皮尔逊国际机场 （ Pearson International Airport），由于行李系统的技术问题，3号航站楼的乘客登机出现延误。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大多伦多机场管理局（GTAA）发言人 Robin Smith, 告诉加拿大广播公司CBC，行李感应系统的问题导致乘客们在机场办理登机手续的时间延长，机场已经增加了工作人员，并在简化登机手续，以加快速度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，行李系统的问题在星期二晚上就开始了，许多乘客被迫等待几个小时才能登机，大量行李堆在那里等候运送。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

GTAA 表示现在尚不清楚到底有多少航班因此被延误，机场的行李感应系统时好时坏，系统不运作的时候就只能由工作人员来手动操作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Robin Smith 建议乘客们跟航空公司查询有关航班时刻表的最新信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，人们最好在网上办理登机，若有可能，只携带手提行李。 如果有行李需要托运，国内航班的乘客应在飞机起飞前90分钟抵达机场，国际旅客需要提前3个小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

机场现在还不清楚什么时候可以解决行李系统的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada