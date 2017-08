蒙特利尔拆除纪念邦联前总统戴维斯的匾牌

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三(8月15日),哈德逊公司(Hudson’s Bay Company)拆除了位于蒙特利尔市中心旗舰店建筑上的一块匾牌。

这块匾牌是纪念杰佛逊.戴维斯(Jefferson Davis) 的,戴维斯从1861年到1865年担任美国南方邦联总统。

匾牌上用法语写着,为了纪念杰佛逊.戴维斯,他曾于1867年在这里住过。

历史上,戴维斯在美国南北战争结束之后,逃到了加拿大。该建筑原来属于John Lovell ,当年,他向戴维斯提供了庇护。

据报道,这块匾牌是在1957年,由一个旨在支持和宣扬邦联的女性组织捐赠的。

市民Andrew Papenheim表示,他每天都从市中心的union街上走过,但是,直到前些日子才发现了这块匾牌。

他说,不明白为什么直至今天,还有这样的匾牌存在。戴维斯不是值得纪念的人物,他曾经为了保护奴隶制度而试图分裂美国,是个叛国者。

Papenheim于是和哈德逊湾公司的文化部门联络,提出了投诉。

其他的市民也曾就此向市政府提出投诉。

市政府发言人称,该建筑为私人公司拥有,由他们来决定是否拆除上面的匾牌。

上周,在美国佛吉尼亚的Charlotteville,纳粹/白人至上组织了游行,原因就是该市决定拆除邦联重要人物李将军的雕像。

结果,示威者与反示威者爆发冲突,有人驾车撞进反示威人群,导致32岁的Heather Heyer死亡。

被逮捕的嫌犯 是20岁的 James Alex Fields Jr,来自俄亥俄,一直是纳粹和白人至上组织的参与者。

目前,北美一些城市都在检视市内的邦联塑像以及匾牌。

The plaque has been removed! pic.twitter.com/fKyGNmx2Pj

— Sarah Leavitt (@sarahleavittcbc) August 15, 2017