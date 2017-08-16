为言论自由而战 “无法屏蔽的网络”进入实验阶段

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在实行网络封锁的地方，比如中国，通常的方式是屏蔽整个软件或是网页。而如果有人使用“翻墙”软件绕过去，很快那些软件也会被屏蔽。

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研究者们一直在努力尝试突破这类封锁。

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想象一下，规避审查不再依赖于软件或是供应商 – 因为这些最终会被屏蔽 – 而是将反屏蔽的设计安装在路由器以及服务器的内核中，而使得这些支撑互联网的基础设施也成为“翻墙”的工具，令屏蔽变得不可操作。

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经过6年的研究，这个概念现在看来似乎并不那么疯狂。

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美国的三个研究小组一起努力，进行了“折射互联网”新技术测试，他们称之为TapDance。

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今年春天，两个中型的美国互联网开发公司以及流行软件Psiphon一起，实验推出了TapDance，帮助世界各地的5万名用户绕过屏蔽，进入自由网络世界。

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这也是类似技术首次用于实地互联网。

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按照研究者的说法，折射互联网的概念，也被称为“诱饵路由”，从2011年起已经出现了，也在一些大学实验室进行了研究。

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在本星期的USENIX安全年会上，研发者就这项技术做了报告。

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其中的一位主创者David Robinson表示，希望折射互联网技术能够被装进更多的网络内核。

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目前这项技术依然有待于进一步的实验，以及实践的检验。

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无法屏蔽的互联网时代是否可以真的到来？

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（下面是TapDance应用图解）

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