BC省今年的山火面积已超过历史最高纪录

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BC省山火预防部门星期三（8月16日）证实，今年的山火受灾面积已达到89万4941公顷，超过了1958年夏的历史最高纪录85万5千公顷。而今年的山火季节还没有结束，最高纪录有可能再次被刷新。

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CBC记者Michelle Ghoussoub报道说，好消息是现在山火的势头已经不像上个月那样凶猛，大部分被疏散的居民已获准回家。多个地方的疏散命令改为疏散警报或撤销。在山火最严重的时候，全省有45000多人疏散。

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但是由于BC省南部天气今后几天仍然干热，消防部门不敢掉以轻心。尤其如果有风无雨，火势将会扩大。

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自今年4月到现在，BC省已经为灭火花掉3亿零9百万加元。生态学家查德.汉森（Chad Hanson）建议，省政府应该把资金集中用在保护林区村镇上。至于无人居住的深山，“可以让它去烧。”因为山火过后，森林会自然再生，有些种类的植物甚至更加繁茂。

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（RCI with CBC）

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