加拿大魁北克省今年已来了1万多寻求庇护的人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据加拿大皇家骑警（RCMP）和加拿大边境服务局（CBSA）星期四 （8月17日）公布的数字，今年到目前为止，已经有超过1万名寻求庇护的人从美国非法入境，进入加拿大的魁北克省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家骑警说，今年6月来了781人，7月2995人，仅在8月1日至8月15日的两周期间，就有超过3,800名寻求庇护者从魁北克省非法越界，使今年到目前为止的总人数达到10166 人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大边境服务局说，在这些人中，80%至85%是海地人，其他人来自不同的国家，包括苏丹和土耳其。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Reuters/Christinne Muschi

在安省设临时接收中心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，加拿大交通部长马克·加诺 （ Marc Garneau）在魁北克省与美国接壤处的 Saint-Bernard-de-Lacolle 小镇 宣布，联邦政府已决定在安大略省的康沃尔 （Cornwall,）市建立一个临时接收住宿中心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这个中心将为寻求庇护的人提供300间住房，如果需要，还可以另外添加帐篷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，加诺还宣布成立一个政府间合作工作组，由他来主持，工作组成员包括加拿大公共安全部长拉尔夫·古代尔 （Ralph Goodale）、联邦移民部长艾哈迈德·胡森 （Ahmed Hussen）、魁北克省移民部长凯瑟琳·韦伊 （Kathleen Weil），以及几位联邦议员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马克·加诺说，我们的工作不仅仅是监控局势，我们也要制定必须采取的步骤，根据需要做出调整。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省稍稍松口气

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于联邦政府的宣布，魁北克省移民部长凯瑟琳·韦伊表示高兴，在非法越境的人源源不断的情况下，她之前已经在寻求联邦的支持，呼吁联邦设立新的临时庇护所。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

韦伊说，联邦在康沃尔市设立接收中心，将明显减轻魁北克省社会服务系统面临的压力，现在大蒙特利尔地区已经设立了十几个临时住宿场所，接收的人数约为3300人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年海地人申请50%被拒

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，最近来的这些申请庇护者都是来自美国，其中很多人在美国已经有十几年的时间，由于美国宣布将不再继续延长对海地、萨尔瓦多、洪都拉斯等国无身份者提供的暂不遣返政策，从而导致了前来加拿大的人流。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前在美国的无身份者，海地人大约5.5万，萨尔瓦多人有20多万，洪都拉斯人有十几万。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大边境服务局一再强调，这些人进入加拿大并不一定能够留下来，要在加拿大获得难民身份，必须能够证明是为了逃离迫害、武装冲突或其他形式的恐怖待遇。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位官员表示，去年海地人在加拿大提出的避难申请，有50%被拒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上千人滞留边境

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© The Canadian Press/Paul Chiasson

加拿大广播公司报道说，目前有1000到1200人滞留在魁北克小镇 Saint-Bernard-de-Lacolle，等待通过当局的第一道身份安全检查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其中大多数人住在帐篷里，也有人住在附近的一个前购物中心里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBSA表示，一般这些人要等 2 – 4天通过第一道检查，有孩子的家庭和有健康问题的人获得优先处理。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI avec Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada