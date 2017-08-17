感人：饿得皮包骨的雅兹迪难民男孩儿终于和母亲在温尼伯重聚

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上面图片中的这个男孩叫做塔莫（Emad Tamo），今年12岁，是伊拉克的雅兹迪人。

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右边的一张，是伊拉克军队把他从ISIS手中救出来的一刻。也正是这张在社交媒体上广为流传的新闻图片，让他的母亲Nofa Zaghla发现他还活着。

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星期四，在温尼伯机场，塔莫的母亲和家人终于重新团聚，忍不住抱头痛哭。

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他出现的时候，手中举着一个牌子，感谢帮助一家人团聚的Steve Maman， 以及加拿大政府。

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塔莫抵达温尼伯机场，左边是他的妈妈。 © cbc.ca

Maman表示，加拿大政府在得知塔莫的情况后，立即着手开始办理他前来加拿大。

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通常难民通过背景检查到前来加拿大整个过程需要一年，而这次移民部门只用了一个月，塔莫就抵达了加拿大。

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2014年，塔莫的家乡被ISIS占领，50万人成为ISIS的人质，很多人被杀害。

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他和母亲被强行分开。她母亲表示，因为ISIS的残忍野蛮，她以为塔莫已经死了。

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后来，母亲带着更小的四个孩子逃离了魔掌，并辗转来到加拿大。

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加拿大特鲁多政府计划接受1200名伊拉克的雅兹迪人。

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