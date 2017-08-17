计算机罕见出错：加拿大统计局更正，魁北克的英语人口并无增加

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前两天，一则加拿大统计局的数字引发魁北克人的注意。当时报道的数据称，相比于2011年的统计，2016年统计数字中，魁北克省英语为唯一母语的人数比例从7.7%上升到了8.1%。

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但星期四，加拿大统计局更正了这个错误说法。

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更正后的数字显示，魁北克目前英语为唯一母语的人口比例为7.5%，比2011年不仅没有增加反而下降了0.2%。

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而在家中说英语为主的人口比例也因此下降到了9.7%，而不是之前所计算出的10.4%。

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计算机出现错误

在本周初错误统计数据出台之后，引发了很多人的质疑。

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于是，加拿大统计局重新检验了数据，结果发现，计算机系统出现错误，把61，000名选择法语为母语的人错误统计成了英语为母语。

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也就是在表格中英语和法语的选项弄反了。计算机错误十分罕见。

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而因为这个错误，使得很多数据需要更新。比如，在魁北克城，错误统计显示，英语为母语的人口增加了5700人，但实际的增加数字为100人。

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魁北克法语为母语的人口占了总人口的79%，比2011年下降了1%。

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