加拿大88岁老太开车撞伤行人，受刑事指控

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在加拿大爱德华王子岛省（PEI） 的Summerside市，一名 88岁妇女在购物中心 County Fair Mall 的停车场开车撞伤了一名行人，她被指控“粗心驾驶”（Careless Driving）。

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加拿大广播公司报道说，这一事故发生在星期二（8月15日）上午11:20，被撞伤的是一位52岁妇女，伤者被送往当地医院，目前没有生命危险。

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警方依据“公路交通法”对这名88岁妇女提出了刑事指控。

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对老年人开车的规定

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在加拿大，驾驶执照属于各省和地区的管辖范围，各省对老年驾驶者有着不同的规定。

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比如，在不列颠哥伦比亚省，80岁以上的人需要每两年向执照颁发机构提供医生的健康检查报告。

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在安大略省，80岁以上的驾驶者在更换执照时需要经过视力测试、笔试，并要参加“小组学习”，加强安全驾驶的知识。

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在魁北克省，从70岁开始，执照颁发机构就可以要求驾驶者通过视力测试，75岁以上的人则需要提交医生的健康报告。

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然而，在爱德华王子岛省，至今还没有针对年龄的严格限制。

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（RCI with CBC）

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