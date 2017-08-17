加拿大魁北克省前总督服刑完毕，宣布破产

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加拿大魁北克省前总督丽丝·蒂博（Lise Thibault）在监狱中服刑6个月并完成了监外执行的一年有条件假释后，现在不再受到监视。

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魁北克省假释委员会上周证实，已经解除了蒂博的假释条件。

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2015年9月，蒂博被判处18个月监禁，包括狱中服刑6个月和监外一年有条件假释。

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蒂博还需偿还省/联邦两级政府共30万加元，她已经支付了这笔费用。

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滥用公款数十万

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蒂博现年78岁，她曾经在1997-2007年间两届连任魁北克省总督，法庭裁决她在担任省总督的10年中滥用公款。

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法官在宣布判刑时说，蒂博利用系统中的漏洞，滥用职权来支付个人旅行费用，上高尔夫球课程的费用，以及生日聚会的开支。

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法庭除了宣判向政府偿还30万加元外，还裁决蒂博需要为在两届任期中没有申报的其他收入支付近150万加元的收入所得税。

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今年6月，丽丝·蒂博宣布个人破产，说无法支付这笔资金。

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（RCI with CBC）

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