加拿大教育学会副会长林雯：希望增强年轻一代的公民意识，把做义工的概念带入华裔社区

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加拿大教育学会（The National Educaiton Society）是一个在大多伦多社区非常活跃的非营利机构。从成立至今，他们组织各族裔学生一起或参与社区服务，或是进行兴趣培训，或参与政党竞选活动，让学生们有机会回馈社会，培养兴趣爱好，了解加拿大政治体系和运作。

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林雯（Karen Lin）是加拿大教育学会的副会长。

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（收听下面的采访音频，了解更多的信息）

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林雯与David New. © Karen Lin 提供

首先，林雯向我们介绍了加拿大教育学会，一个非营利性的年轻人教育机构：

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加拿大教育学会是一个开放的平台，不仅仅是对华裔，也对其他族裔开放；

而他们的任务是为年轻人提供优质的义工服务，就业机会，以及公民培训。

尤其是公民意识和培训是华裔社区欠缺的，希望能够从年轻人开始

林雯介绍了几个学会的活动，比如上一周，有20多位来自各族裔的学生，在加拿大教育学会的组织下，参与食品银行的工作。他们很高效地分发了7千吨食品。

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更有意义的是，这次活动，不仅有华裔，也有来自叙利亚的难民学生。年轻人们在一起工作，交谈，相互了解。这也改变了华裔社区对难民的刻板印象。

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另一个例子是在去年年底，协会主办了“梦工厂——青少年影视制作培训”活动。请来了加拿大顶级制作人David New，课程包括了电视节目编程、电影剪辑制作以及如何写新闻稿等等。

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在去年，加拿大教育学会曾组织学生参与一个政治助选活动。

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他们本身并不倾向于某个政党，而是希望通过这样的活动，让年轻学生亲身参与政治，更了解加拿大的政治体系和运作。

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对于这一点，华裔学生的家长也是非常认同和赞成的。

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加拿大教育学会的活动一直不仅仅限于华裔，也有印度裔，穆斯林的参与，这对于生活在多元化的加拿大是非常重要的。

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林雯也提及自己对于加拿大教育协未来的设想

她希望能够让更多的华裔年轻一代能够参与政治，尤其是能够了解加拿大政治的运作。

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华裔参政是好事情，但是，她觉得华人的政治常识还是欠缺，希望从年轻一代人有所增强，因此参与公民活动与教育非常重要。

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她目前正在接洽一个活动是，让年轻女孩子与议会的议员们接触，让更多的女孩子参与公共事务。这也是加拿大教育学会与其他的社工团体不一样的地方。

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林雯：为什么会热衷社区事务，并身体力行

林雯12岁来到加拿大，在多伦多长大，读书，也曾在美国工作过。

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难得她的中英文水准都相当不错，可以用双语在媒体上撰写专栏。

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虽然她不喜欢别人给她贴上第1.5代华裔的标签，不过，她对于两方文化的了解和理解，确实让她成为了华裔社区与英文社区沟通的桥梁。

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她强调自己从小在加拿大长大，感觉到做义工这种文化是非常普遍的，她很希望把这种加拿大的传统带到华裔社区。

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她也同时是安大略省自闭症联盟的公共关系理事。

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感谢林雯接受我的采访。

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