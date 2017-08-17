他们是谁？开车12小时去参加美国极右组织示威的加拿大人

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上个星期，30岁的贝朗热-梅屈尔（Vincent Bélanger-Mercure）开了十二个小时的车，从蒙特利尔赶去弗吉尼亚州夏洛茨维尔参加白人至上团体和新纳粹团体的示威活动。在后来媒体发布的视频和照片中，他手持黑色盾牌，带着墨镜和头盔走在队伍前列，和稍后开车冲进人群、现被指控凶杀的费尔茨（James Fields）仅相隔数米。

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贝朗热-梅屈尔并不是唯一一个南下夏洛茨维尔的加拿大极右人士。他在接受《新闻报》（La Presse）的记者Louis-Samuel Perron采访时说，他在那里遇到了其他加拿大人。在被大量转发的VICE News报道中，至少有三名极右示威者是魁北克口音。

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《新闻报》是魁北克省的法语报纸，因此主要介绍了该省的极右人士的情况。

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“最美的理想和最美的创造都来自白人”

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贝朗热-梅屈尔声称自己不是任何极右组织的成员，星期六晚上也只是以和平方式示威，没有参与暴力活动。但是在谈到当晚和他们发生冲突的反法西斯团体时，他毫不掩饰对后者的仇恨，称这些人是“社会的垃圾”，是应该被定罪的恐怖分子。

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他并不认为自己是白人至上主义者，但同时也强调“最美的理想和最美的创造都来自白人”。一提到极左翼，女权和移民，他就压不住满腔怒火。他认为“那些钱多得不得了的移民”讨厌白人，看不起白人，他们简直认为生为白人就应当自惭形秽。“他们恨你！他们用种族来打压你！”

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极端民族主义组织的版主

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另一个被记者追踪到的魁北克示威者名叫博维-麦克唐纳（Shawn Beauvais-MacDonald），他本来是极端民族主义组织 “La Meute”（意为猎犬群）网站的版主，但是在参加夏洛茨维尔示威后，受到了“留党察看”的处分，因为该组织不想和美国的白人至上组织有牵连。

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该组织的发言人说，博维-麦克唐纳是以个人身份去美国参加示威的。他现在已经不露面了，因为据说是收到了死亡威胁。

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打算参加下届魁北克省选的21岁未来党魁

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过去魁省的极右团体基本上是在暗处活动。但是最近的时局让它们觉得登上前台的时候到了。21岁的塞巴斯蒂安.普瓦里耶（Sébasiten Poirier）正在筹建“魁北克传统运动党”，打算参加下一届省选。他表示，这个党名已经报到魁省选举总长办公室了，只要再征集到几个签名，下星期就可以正式注册。他很有信心，认为自己领导的党在下届省选时一定能在每个选区都有候选人。

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普瓦里耶说，他的党的宗旨是保护魁北克本地文化和传统。该党成立以后，“第一仗”是身份归属问题。他反对穆斯林和“社会的伊斯兰化”，同时也反对男女平等，认为这是“左翼的异想天开”。

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极右组织“阿塔兰塔”将开办搏击俱乐部

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极右组织“阿塔兰塔”的魁北克分支人数不多，但是它的成员不止一次因持刀行凶被定罪。该组织的发言人本月初宣布，他们的第一个活动中心即将开张，那里会开办一个搏击俱乐部。

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La Presse报道说，这个搏击俱乐部如果真的开起来的话，将意味着极端民族主义组织又上了一个台阶。此前它们的成员在魁北克城虽然有喜欢去的酒吧，但是到目前为止还没有一个自己的活动场所。

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那个自称“亚历山大”的发言人说，他所代表的组织不仅反对接收移民，也反对民主制度。“我们认为民主制度是世界上最糟糕的制度，是一个由资产阶级建立和领导、为企业谋利益的制度。”

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（RCI avec La Presse et Radio-Canada）

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