巴塞罗那发生恐袭，13人死，100多人伤

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星期四（8月17日）在西班牙巴塞罗那，一辆白色小型货车冲向人群，造成13人死亡，100多人受伤，其中15人重伤。当地时间17点零5分，行凶者在巴塞罗那市中心加泰罗尼亚广场附近冲上兰布拉大道。这条一公里长的步行林荫道是当地人和游客都喜欢的去处，现在正值旅游旺季，更是游人如织。目击者说，行凶者有意轮番向左右猛打方向盘，力图撞到更多的人。

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目前警方已经逮捕两名嫌疑人，并公布了出面租车的人的照片和姓名。当地媒体报道说，调查人员认为袭击者使用了两辆车，一辆用来行凶，一辆用于逃跑。

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Maghrebi Driss Oukabir

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加拿大总理特鲁多、英国首相泰蕾莎.梅等先后发表声明，哀悼死者，谴责恐袭。加拿大外交部公布了巴塞罗那领事馆的紧急联络号码，并呼吁在当地的加拿大人尽快向家人报平安。

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2004年3月，伊斯兰激进组织在西班牙首都马德里的火车上放置炸弹，造成191人死亡，1800多人受伤。

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（RCI with CP）

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