虽是虚惊，仍然勇气可嘉：空手夺枪的卡尔加里好市民

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星期三（8月16日）下午6点刚过，一个男子走进卡尔加里市Marlborough商场内的麦当劳，从包里掏出一支彩弹枪。它太像是真的武器，店内的人吓得尖叫奔逃。但是一位顾客不但没有跑，反而冲上去夺枪。两人扭打在一起。

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CBC记者Robson Fletcher报道说，有四个警察恰好就在附近。他们冲进麦当劳，制服了嫌疑人。尽管是虚惊一场，但是警方稍后发表的公告说，这位好市民还是勇气可嘉。如果那人拿的是真枪，他的勇敢无疑会拯救许多人的生命。 他是个28岁的青年男子，警方没有公布他的姓名。

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警方在嫌疑人身上发现了少量毒品，他将被指控数项涉及毒品和武器的罪名。

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（RCI with CBC）

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