人权与安全：应否随机抽查员工是否酗酒吸毒

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加拿大社会很重视保护个人隐私，工资多少、身体健康状况都属于敏感的个人隐私，不但同事之间不谈论、而且老板也无权知道。

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8年磨一剑

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加拿大核工业安全委员会将在10月份做出抽检决定 © Ashley Burke/CBC News

加拿大核工业安全委员会Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) 要在核电站雇员中实行随机抽检、检查体内毒品和酒精含量的计划就面临来自工会方面的强烈反对。

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据加拿大广播公司记者阿什利.布尔克Ashley Burke的报道，加拿大核工业安全委员会其实还是很小心的，只是计划要对少数在高风险和关键岗位上工作的雇员进行体内毒品和酒精含量的随机检测，这些在涉及公共安全的岗位工作的核工业员工必须按照管理层的要求提供体内血液、唾液或尿液样本。

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加拿大核工业安全委员会对这一计划已经酝酿了8年，但现在为止还没有做出决定。

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结果是，加拿大核工业领域在对员工进行随机体内毒品和酒精浓度抽检方面已经落后于其它有核电工业的国家，比如美国、英国、芬兰、瑞典、罗马尼亚和韩国。

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落后于他国

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实际上，国际核工业领域的安全专家已经建议加拿大尽快实行对核工业员工的毒品和酒精随机检测措施，以提高加拿大核工业的安全水平。

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加拿大核工业员工理事会执行主席瓦尔克 © Ashley Burke/CBC News

但代表加拿大核工业员工的组织加拿大核工业员工理事会Canadian Nuclear Worker’s Council (CNWC) 反对这一计划，指责该计划违反了员工的人权。该理事会执行主席瓦尔克Bob Walker说，要员工提供体液接受随机检查是非常侵犯隐私的行为；除非有非常必要的理由，否则管理层无权强迫员工接受随机体液检测。

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瓦尔克指出，加拿大没有必要什么都追随别的国家；加拿大有自己的文化和习俗，加拿大核工业没有发生过因为酗酒和毒品问题而带来的安全事故，加拿大的核工业有很好的安全记录；开始实行随机毒品和酒精检测并不会提高加拿大核工业的安全水平。

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现有制度够安全？

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加拿大核工业员工理事会主任希尔David Shier则指出，加拿大核工业在遴选、招聘员工时已经进行了严格的审查，再加上全面的安全培训和每天上班前严格的安全检查，员工上班时处于良好的工作状态是有保证的。

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希尔举例说，核电站员工在上班前和下班前都要与安全官员进行谈话，在开始工作前要先和领班举行会议，不但安全官员、领班，就是普通员工也都接受过鉴别同事异常表现的训练，会及时上报员工表现异常、不适于当班的问题。

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希尔认为，如果实行随机抽查员工体液的措施，则员工们会不再愿意实行过去一直行之有效的同事之间互相监督检查的措施；而这会降低加拿大核工业的安全标准。

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但加拿大核工业安全委员会指出，该委员会已经认真听取了来自工会方面的上述担心，为此将需要接受随机毒品和酒精检测的员工数量减少到9百人，而且这9百名员工中每年只有四分之一的员工需要接受随机毒品和酒精抽检。

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多伦多公交局2017年开始对员工进行随机抽检 © David Donnelly/CBC

人权委员会怎么说

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加拿大核工业安全委员会已经就对核工业关键岗位员工进行毒品和酒精随机检测的问题征询了加拿大人权委员会的意见。加拿大人权委员会在这一问题上的立场是，对涉及公共安全的核工业关键岗位员工进行随机抽检是可以的，但有两个条件；第一是在招聘员工时要明确告知其工作岗位的特殊性需要接受随机性毒品和酒精抽检，第二是如果抽检查出使用毒品或酗酒的问题、不能对员工进行惩罚，而要对员工提供帮助，比如戒毒、戒酒项目。

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加拿大核工业安全委员会将在10月份公布其最后决定，明确是否将开始在核工业领域对关键岗位员工开始进行随机毒品和酒精浓度抽检的计划。

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RCI with CBC

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