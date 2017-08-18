加拿大 7月通胀率 1.2%

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加拿大7月份的年通货膨胀率为1.2%，高于6月份的1%，加拿大统计局说，这个数字与预期的一致。

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在统计局跟踪的8大领域中，6个价格上涨，交通和住房的费用上涨最多。

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统计局说，今年7月消费者在汽油上的支出比去年同期涨了4.6%，比6月涨了1.9%。

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在住房方面，7月份的住房指数比去年同期增长1.3%。

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家具和电器更便宜了

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与此同时，天然气的价格上涨了9.7%，而电力的价格则出现自2003年4月以来的最大跌幅，今年7月比去年7月降低9.1%。

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7月份的食品价格比去年7月上涨0.6%，与6月份的涨幅相当。

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家具、服装、鞋类等的价格出现自2006年8月以来的首次下降，和去年同期相比，降幅为0.1%。

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家具的降幅度最大，为2.9%，家用电器的价格下降了2%。

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（RCI with CBC）

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