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“我们要工作”：寻求庇护者呼吁渥太华发工作许可证

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 18 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大联邦政府和魁北克省政府正在采取新的步骤，来安置接收近来从美国大批涌入的寻求庇护者们，与此同时，一些寻求庇护的人以及协助他们的组织开始呼吁联邦政府发放临时工作许可证。

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PRAIDA是魁北克省的一个省级机构，专门帮助寻求避难的人在抵达后的初期安置，该机构的负责人弗朗西·杜比尔（Francine Dupuis）表示，她接触到的大多数寻求庇护者都渴望在等待申请期间能够工作。

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她说，如果他们能得到临时工作许可证，那他们就不用领取社会福利金，这些人有很多年轻人，他们希望工作。

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在蒙特利尔市的一个临时住宿中心，一名寻求庇护者也告诉加拿大广播公司，我们想工作，这是非常重要的事情。

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© Charles Contant/CBC

确定 “资格”前不能工作

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加拿大广播公司报道说，能不能获得工作许可，第一步是要看你有没有资格申请难民。

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加拿大移民和难民委员会要对寻求庇护的人进行一个“资格”评估，确定这些人是否有资格提出避难申请，而在此之前，他们是不能得到工作许可证的。

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只有在加拿大政府确定了有申请资格后，寻求庇护的人才可以在等候加拿大移民和难委员会（Immigration and Refugee Board of Canada ）的聆讯期间申请工作许可证。

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© Ryan Remiorz/Canadian Press

然而，鉴于目前这股“前所未有”的人流，很多组织相信，加拿大移民局和这些人会面，要等上很长时间，其中有些人大概要等到2018年去了。

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弗兰西·杜比尔表示，我们一直呼吁联邦政府要加快工作，加快处理，使这些寻求庇护的人至少可以自给自足。

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魁北克省移民部长凯瑟琳·韦伊（Kathleen Weil）也同意这一观点，她也呼吁联邦政府加快发放工作许可证，她说，这些人是想工作的人。

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“对大家都有利”

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对于上述呼吁，加拿大移民律师埃里克·塔尔伏（Eric Taillefer）表示，对寻求庇护的人发放工作许可证对联邦政府、对省政府、对大家都有好处。

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他说，工作，就意味着政府可以少发福利金，而且有更多的人缴纳所得税，对政府来说很有利。

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他接着表示，这些人正在要求对接收他们的社会系统做出贡献，如果他们能工作，他们也会很高兴。

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© The Associated Press

PRAIDA 机构的负责人弗朗西·杜比尔表示同意，她说，让寻求庇护的人工作对所有的人都有利，能够解决魁省社会福利系统在各方面所面临的压力，所有的人都希望寻求庇护的人能够在经济上自立。

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加拿大边境服务局本周四发布消息说，今年以来，已经有超过1万名寻求庇护者从美国进入加拿大的魁北克省，8月份的前两个星期就来了3800人。

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（RCI with CBC）

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