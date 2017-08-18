加拿大安省康沃尔市表示同意建立临时庇护所

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加拿大安大略省康沃尔市 （Cornwall）的市长 Leslie O’Shaughnessy 表示，联邦政府决定在康沃尔设立一个临时庇护所，来安置最近越境到魁北克寻求庇护的人，完全没有问题。

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位于康沃尔市东区的航海中心 – The Nav Centre 已经被选为设立临时庇护所的地点，在联邦政府于星期四宣布了上述决定后， Leslie O’Shaughnessy 告诉加拿大广播公司，这个机构能够接收寻求避难的人，而且可以提供有关服务。

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加拿大广播公司报道说，自今年初以来，已经有超过1万人徒步越境，从美国进入了加拿大魁北克省，魁省的大蒙特利尔地区已经设置了十几个接收中心，魁北克省移民部长凯瑟琳·韦伊周四表示，联邦在康沃尔设立临时中心，将可以缓解魁北克面临的压力。

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The Nav Centre 离魁北克省大约40公里，该机构发言人Ron Singer说，星期五早些时候已经有100名寻求庇护者抵达了这里，预计今天晚上将有更多的人抵达。

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他说，预计截止到周五晚上，将有约240人住进这个中心。

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（RCI with CBC）

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