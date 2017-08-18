语言奇才的聚会：采访蒙特利尔语言文化节主办人翁茂哲

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下个周末，也就是8月25日到27日，蒙特利尔将举办一个为期三天的“语言文化节”。这是一个各路语言奇才的交流聚会，其中包括一个5岁就会讲8种语言的俄国小天才。

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主办者之一翁茂哲（Tetsu Yung）接受了本台采访。他首先介绍了本届蒙特利尔语言文化节。

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翁茂哲本人堪称学霸。他会说10种语言，同时是分子生物学博士后，目前在制药业工作。他说，他的多语能力得益于年少时的生长环境和学习环境。他的父亲是台湾人，母亲是日本人，祖父母说客家话。他13岁来到魁北克省做小留学生，此前在台湾上的是美国学校。因此，还没有认真下工夫，就自然而然学了五种语言。

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现在他也在努力为自己的三个孩子创造有利的学习环境。他的大儿子年仅五岁，已经会说五种语言。

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对于一般为生活和工作需要学习语言的人来说，他的建议是语法学一点基本的即可，最重要的还是大量的接触，最好找到一个自己感兴趣的领域。

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蒙特利尔语言文化节网站

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Radio-Canada采访翁茂哲（法语）

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