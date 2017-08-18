极右组织本周末在魁北克城举行游行集会，警方严阵以待

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魁北克省极端民族主义组织“La Meute”星期天（8月20日）将在魁北克省会魁北克城举行游行集会，抗议联邦政府和省政府接纳非法越境者的政策，并提出愿意组织人力，去边界帮助警察阻挡越境者。

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魁北克省警方不敢掉以轻心。因为难民权益团体“欢迎难民”将组织“反示威”。魁北克城警察局正在加紧部署，以避免出现美国夏洛茨维尔市那样的冲突。

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“La Meute”的创办者之一博德里（Patrick Beaudry）说，他们那一边绝不会动手。如果有人乱来，他们会把他赶出去。

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另一个魁省极右组织“Atalante”在过去几天来在魁北克城街上张贴反移民标语。这个组织的攻击目标不仅是非法越境者。它也反对合法移民，认为政府不应大量接收移民，而是应该出台鼓励生育的政策。

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（RCI with CBC）

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