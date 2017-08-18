一名加拿大人在巴塞罗那恐袭中丧生

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加拿大总理特鲁多证实，在星期四巴塞罗那恐袭的丧生者中有一个加拿大人。另外还有四个加拿大人受伤。特鲁多发表声明，向死者的亲友表示哀悼。

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丧生者名叫伊恩.莫尔.威尔森（Ian Moore Wilson），他的妻子也受了伤。

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西班牙警方说，这次恐袭的死者和伤者来自34个国家和地区。一个香港游客和一对跟团旅游的台湾母女受了轻伤。美国已证实有一名本国公民丧生。42岁的加利福尼亚州男子Jared Tucker是去巴塞罗那庆祝他的第一个结婚纪念日。他的妻子幸存。

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一辆小型货车昨天在巴塞罗那兰布拉大道横冲直撞，造成至少13人死亡，100多人受伤。星期五从早上开始，大批巴塞罗那市民来到兰布拉大道献花默哀。

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（RCI with CBC and CP）

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