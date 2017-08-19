诺亚与他的宠物猪感情深厚

诺亚与他的宠物猪感情深厚
Photo Credit: Noah Graves

为什么不让把猪当宠物养？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 19 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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猪号称是人类饲养的家畜中最聪明的动物中的一种。

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宠物猪

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有些加拿大人把猪作为自己的宠物来豢养，但加拿大不少城市的法规却禁止居民养宠物猪。

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是宠物猪还是肉猪？
是宠物猪还是肉猪？ © Noah Graves

据加拿大广播公司记者维利克Frances Willick的报道，加拿大新斯科舍省北肯特维尔镇North Kentville居民诺亚.格雷夫斯Noah Graves最近遇到了麻烦；因为当地政府的核查员两个月前造访了他的家，说他作为宠物饲养的两头猪属于肉猪、不能继续养下去。

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该政府核查员说，政府收到一位居民的抱怨，说看到一头3百磅的大猪跑到他家后院。

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诺亚的郁闷

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诺亚告诉那位政府核查员说，这不可能是他养的宠物猪，因为他养的两头宠物猪个头小、体重轻；一岁半的爱因斯坦Einstein只有45磅重，而2岁半的威斯丁Winstin也不过60磅重。

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但政府核查员不为所动，给了诺亚两张罚单，每张罚单237.50加元；告诉诺亚必须在8月底之前把这两头宠物猪处理掉。如果逾期还没有把宠物猪处理掉，则会继续得到政府罚单；如果还拖下去则会被告上法庭、面对更多的处罚。

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可这位政府核查员并没有在罚单上注明诺亚到底是违反了哪一条市政府的法规。

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由于诺亚住在父亲家里，所以罚单是开给他父亲的。

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市镇法规

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在回答加拿大广播公司记者的问题时当地政府发展规划部门的负责人加沃里克Trish Javorek说，根据市政法规 animal control bylaw 12A，在居民住宅区除了猫、狗和鸡之外居民不能饲养其它动物。

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今年19岁的诺亚因被当地政府禁止饲养宠物猪而感到非常郁闷。诺亚说他在两头小猪还是小猪仔时就开始用奶瓶喂养它们，他实在是太喜欢两头宠物猪爱因斯坦和威斯丁了，不可能把它们送到屠宰场去。

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诺亚从小猪仔时就开始用奶瓶喂养他的宠物猪
诺亚从小猪仔时就开始用奶瓶喂养他的宠物猪 © Noah Graves

诺亚说他的两头小猪对人友好、很聪明，特别愿意跟他一起玩耍。他会给猪套上缰绳带着它们和家里的狗一块出去遛弯。在炎热的夏天，他还会给宠物猪身上涂上护肤霜以防止皮肤干裂。

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诺亚为两头宠物猪在后院建了一个用栅栏围起来的小院、一个棚屋遮风挡雨、一个食槽用来喂食、猪的粪便被送到一个农场做堆肥处理。

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诺亚说他在考虑两种选择，一是要求当地政府把他父亲的住宅从居民区改划为可以饲养宠物猪的区域；如果这条路走不通，他想把两头小猪送到当地的动物园饲养。尽管诺亚担心两头小猪在动物园不会得到他给小猪提供的关爱和呵护，但总比要把自己的宠物猪送到屠宰场要好多了。

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经过了这一事件的诺亚给其他宠物爱好者的建议是，在决定养猫狗之外的宠物之前，先要向自己所在的市镇政府确认要养的宠物与当地政府的法规没有冲突。

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