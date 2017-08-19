苏茜.卡森：一个加拿大女子的拉萨梦

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从仅存的照片上看，苏茜.卡森（Susie Carson）是一个清秀的女子。很难想象，在1898年深秋，她是如何在失去丈夫和儿子后，独自跋涉两个月，从唐古拉山中走到四川康定。她在途中遇到过什么样的艰险，人们知道的不多。但是那两个月的经历让她的头发完全变白了。那年她30岁。

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苏茜正式的名字其实是苏珊娜（Susanna），但大家更喜欢用昵称苏茜来称呼她。她1868年出生在安大略省查塔姆（Chatham），父亲是一个公立学校的校长，思想开明，认为男孩女孩都应该成绩优秀。他把两个女儿都送进了多伦多女子医学院。苏茜毕业后，曾和妹妹珍妮一起在安省伦敦等地开业。

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但是苏茜从小的理想是做一名传教士。1894年，她遇到了一个志同道合的男子。他叫彼得勒斯.日恩哈特（Petrus Rijnhart），是个荷兰移民。他几年前曾去兰州传教，回来后四处奔走推动西藏传教。两人蜜月刚过就踏上了去中国的旅途。

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他们先到达上海，然后花了六个月的时间穿过大半个中国，来到青海鲁沙尔，著名的塔尔寺所在地。小镇只有一条街，但是地处交通要冲，居民汉藏蒙回都有。苏茜为当地人义诊，名声很快传开。后来甚至连塔尔寺的喇嘛都来找她看病。

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他们在鲁沙尔住了三年，然后迁到丹噶尔。这三年，他们虽然受到当地人的接纳和爱戴，传教却一无所成。他们始终没有放弃去拉萨传教的目标，去丹噶尔也是为此做准备。1898年5月，他们带着刚出生十个月的儿子查理出发了。随行的有三个向导和一个马队，驮着帐篷、衣物、药品、够他们吃一年的粮食和五百本《新约》。

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他们上路没多久，厄运就接踵而至。小查理生了急病，很快死去。向导扔下他们跑了。强盗把他们的马队和物资抢劫一空，只给他们留下一匹马和少量食品。9月的一天，彼得勒斯发现河对岸有牧民的帐篷，决定过河去向他们求助。他再也没有回来。

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苏茜等了三天，终于绝望。她孤身跋涉两个月后，终于在四川康定遇到了传教士。她在那里住了将近一年，等候领事馆调查她丈夫的失踪。但调查一无所获，她在1900年拖着病弱的身体回到了加拿大。

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她在教会的鼓励下写了一本回忆录 ：《和藏人在帐篷与寺庙里》。她希望记录下丈夫的遗志，并利用自己对西藏文化的了解来纠正一些短期停留的旅行者的错误描述。

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两年后，她带着几个助手重返康定，在那里创办了“基督信徒西藏传道会”。1905年，她和另一个传教士詹姆斯.莫伊斯（James Moyes）结婚。几年前她冻饿交加地走到康定时，莫伊斯是第一个接待她的人。

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苏茜的健康状况越来越糟。他们不得不离开康定，在成都工作了一段时间后，于1907年回到了苏茜的老家查塔姆。1908年2月7日，苏茜在当地医院病逝。她和莫伊斯的孩子两个月前刚刚出生。

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苏茜创办的传道会在她离开后就解散了。她历尽艰辛，最终也没能实现去拉萨传道的愿望。为她撰写小传的加拿大历史学家艾尔文.奥斯汀（Alvyn Austin）说，她留给后世的最大成就是她的回忆录。她的笔下尽管也流露出一丝文化优越感，但是总的来说没有那种普遍存在于传教士回忆录中的浮夸。这是一个感人的故事。

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References :

Dictionary of Canadian Biography, V.XIII

100 Canadian Heroines (Merna Forster)

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