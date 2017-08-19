摩拜单车积极进军海外
Photo Credit: Mobike

中国共享单车出海是噱头还是号角

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 19 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

共享单车，即自行车共享被称为被世界拷贝的真正中国原创互联网创新。除了资本热捧和媒体大幅报道之外，它也成为了中国原创走向世界的标杆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

无论是摩拜（Mobike）还是ofo小黄车，从在中国国内的扩张开始，从一线城市发展至二、三线城市，立足未稳，竞争态势还不明了，资本就已经逼迫其将发展触角伸向了海外。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有桩到无桩

其实有固定停靠点的，也就是所谓“有桩”共享单车在海外并不是一件新鲜事。例如加拿大蒙特利尔的Bixi就是一种有桩型的共享单车，从2009年开始，其存在也有8年时间了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国原创的“无桩”共享单车，依靠的是GPS定位设备的大幅度价格下降以及手机支付的普及。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
共享单车依赖GPS和在线支付的普及 © Mobike

不为挣钱为数据

资本热捧共享单车的理由是它为最后一公里的出行提供解决方案。共享单车要挣的不是那点点租车零花钱，要的是后面大数据和海量用户的想象空间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，风险投资的热捧本身也不需要什么现实的盈利理由，一个好的主题不断炒作，自然会有接盘侠。而原来的有桩共享单车系统例如纽约的Citi Bike、巴黎的velib，满足的很大程度上是旅游者的需要。而旅游者肯定不是提供大数据的稳定用户群。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海外竞争者

在中国共享单车出海的同时，海外的共享单车模仿者也在拷贝中崛起。在东南亚地区，新加坡的oBike在获得了4500万美元B轮投资后，不仅仅在东南亚，也快速进入德国、澳大利亚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国，中国共享单车由于当地法规受挫，而美国本地共享单车LimeBike凭着对美国办事方法的熟悉，进入西雅图等大城市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
ofo小黄车也加入出海队伍 © ofo

法规限制

中国共享单车出海的最大难题是欧美细致严格的城市法规。这也是中国共享单车出海目前的集中地在东南亚的原因。东南亚的发展阶段和文化与中国的情况较为接近。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了法规的限制，共享单车在欧美扩张还会遇到一个和中国不同的国情。欧美的汽车文化相对成熟，整个城市系统是围绕着汽车设计的，这个最后一公里问题并没有中国的需求那么强烈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大尚未进入视线

有趣的是，虽然加拿大华人众多，但目前还没有中国共享单车将其纳入视线。但可以想象，迟早中国共享单车也会在加拿大做些尝试。即使不是来自中国，华人中肯定也会出现积极的模仿者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如，蒙特利尔，原来的有桩共享单车Bixi一直麻烦不断。但蒙特利尔自行车文化流行，又是欧美文化的交汇地。作为进入欧美前的练兵场再合适不过了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

资本寻找的是一个好故事”

中国共享单车出海，目前作为中国互联网模式出海的标杆，看似很热闹。但不得不说，在国内共享单车竞争不明了，共享单车模式为成熟的情况下在海外闹出大动静，它背后的资本催动力显而易见。共享单车海外的发展是为了在国内的共享单车竞争中占据更佳的舆论态势。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国的创新有强烈的资本运作传统，而缺乏推动技术发展的动因。共享单车也无法跳出这个怪圈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

资本的接盘侠永远是在“炒作”和宣传的推动下催生的。共享单车出海在当下还仍然是形式大于实质，虽然中国共享单车推动了全球资本对共享单车项目新一轮的热情却是事实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而资本的推动力一旦加速，并不是操作者所掌控的。资本寻找的是一个“好故事”。中国共享单车出海就是这个好故事不可缺少的情节和高潮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
文章分类: 因特网科技

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
动物世界为什么不让把猪当宠物养？人物苏茜.卡森：一个加拿大女子的拉萨梦因特网、科技中国共享单车出海是噱头还是号角国际一名加拿大人在巴塞罗那恐袭中丧生社会极右组织本周末在魁北克城举行游行集会，警方严阵以待社会语言奇才的聚会：采访蒙特利尔语言文化节主办人翁茂哲移民与难民“我们要工作”：寻求庇护者呼吁渥太华发工作许可证社会加拿大安省康沃尔市表示同意建立临时庇护所经济加拿大 7月通胀率 1.2%社会人权与安全：应否随机抽查员工是否酗酒吸毒

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志