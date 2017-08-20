周日网络广播 2017-08-20

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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极右翼组织会在加拿大崛起？

© Mykal McEldowne/The Indianapolis Star/Associated Press

在美国夏洛特维尔市发生3人死亡、几十人受伤的种族冲突暴乱后，美国总统特朗普先是说许多方面对这一暴乱负有责任，随后在越来越大的压力下，特朗普终于改口谴责右翼极端势力要对这一暴乱负责。请听方华的报道。

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萨省前内阁部长和中国投资移民：CBC调查

© saskey.com

前萨斯喀彻温省经济部长比尔.博伊德（Bill Boyd）昨天（8月15日）宣布自9月1日起辞去省议员职务。议员辞职本是政坛常事。但这一次不同的是，几个小时后，CBC网站刊登了一篇关于他和一家萨省投资公司的关系的调查报道， 请听吴薇的报道。

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中国共享单车出海是噱头还是号角

共享单车，即自行车共享被称为被世界拷贝的真正中国原创互联网创新。除了资本热捧和媒体大幅报道之外，它也成为了中国原创走向世界的标杆。无论是摩拜（Mobike）还是ofo小黄车，从在中国国内的扩张开始，从一线城市发展至二、三线城市，立足未稳，竞争态势还不明了，资本就已经逼迫其将发展触角伸向了海外。请听沈二的报道。

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忐忑：加拿大星期三参加NAFTA谈判

© CBC

在美国总统特朗普的要求下，修改加拿大、美国和墨西哥北美大陆三国自由贸易协议的谈判在这个星期开始，这是一系列谈判中的第一轮谈判。加拿大外交部长弗里兰德Chrystia Freeland前往美国首都华盛顿，参加星期三开始的修改北美自由贸易协议第一轮谈判的前期会谈，请听方华的报道。

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营救加拿大牧师的幕后谈判：朝鲜想从这件事中得到什么？

© CP/Frank Gunn

上个星期，一个加拿大六人小组飞往朝鲜，两天后带着牧师林铉洙一同离开。但是据CBC的消息来源透露，这个看似干脆利落的大团圆结局是一场漫长而秘密的谈判的结果。两国没有外交关系，加拿大在朝鲜也没有办事处。双方的接触多半在纽约的联合国总部进行。那里是加拿大和朝鲜的外交官能够碰面的少数地点之一。请听吴薇的报道。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

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祝您周日愉快！

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直播视频

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