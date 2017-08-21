非法越境者成群结队进入魁北克境内

非法越境者成群结队进入魁北克境内
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30多万非法移民可能从美国越境来加拿大

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 21 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者艾文.戴尔Evan Dyer的报道，美国有几十万被称作“暮色状态twilight status”的外国人被准许暂时在美国居住，但他们的暂时居住资格可能在到期后不被延长，在这种情况下他们就无法以合法身份继续在美国呆下去。

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暂时居住项目岌岌可危

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美国有约32万处于暂时居住项目的外国人
美国有约32万处于暂时居住项目的外国人 © Graham Hughes/Canadian Press

这一点与加拿大有很大的不同，加拿大对任何没有合法签证的外国人都实行递解出境的措施。

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在2010年海地灾难性大地震之后，美国政府准许5万9千海地人暂时在美国居住，美国奥巴马政府随后把对海地人的暂时居住项目延长了几次，但特朗普政府上台后把海地人暂时居住项目只延长了6个月，并放风说这很可能是最后一次延长该项目了。

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特朗普政府的这一姿态引起了在美国的海地人的恐慌，再加上加拿大总理特鲁多在社交媒体上的帖子给人的印象是加拿大对难民持欢迎和开放的态度，这似乎导致大量海地人开始北上越境进入加拿大。

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加拿大给人以难民申请者天堂的印象
加拿大给人以难民申请者天堂的印象 © Ryan Remiorz/Canadian Press

加拿大给人欢迎难民的印象

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加拿大总理特鲁多今年早些时候发文说，“不管你的宗教信仰如何，加拿大欢迎那些逃避迫害、暴政和战火的难民，多元化给我们力量”。

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海地人喜欢的偷渡越境地点是美国与加拿大魁北克省交界的Saint-Bernard-de-Lacolle，现在平均每天有250人从那里越境进入加拿大申请难民身份。

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虽然媒体大量报道了以海地人为主的非法越境者成群结队涌入魁北克境内、目的是让警察加以逮捕，这样他们就可以用已经抵达加拿大境内的事实向加拿大提出难民申请，魁北克接待和处理大量涌入的难民申请者的能力已快到了极限，但特鲁多的联邦政府拒绝把目前非法越境难民申请者的问题上升到危机高度。

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加拿大移民部长坚称非法越境问题没有失控
加拿大移民部长坚称非法越境问题没有失控 © Adrian Wyld/Canadian Press

未到危机程度

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特鲁多政府的几位部长最近表示，非法越境难民申请者虽然数量超常、但仍然在可控制的违法内，局势并没有到失控的危机程度。

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但魁北克社会似乎已经被非法越境难民申请者成群结队涌入魁北克的问题搅乱了平静，不但右翼势力抬头，而且星期日魁北克城还发生了右翼反非法移民的示威；这个示威引来了左翼势力的反示威，左翼示威者与警方发生了暴力冲突。

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32万潜在偷渡者

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专家们告诫说，从美国来的偷渡者非法越境进入加拿大申请难民身份的问题可能还只是个开始，因为美国有三十二万潜在的偷渡大军，这些人有个风吹草动就可能会涌向加拿大边界。

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目前美国政府给予暂时居住身份TPS的三十二万人来自萨尔瓦多、海地、洪都拉斯、尼泊尔、尼加拉瓜、索马里、苏丹、南部苏丹、叙利亚和也门这10个国家；给予这十个国家公民暂时居住身份的项目在今后13个月中都面临是否延长的问题。专家们认为，特朗普政府会让上述10个暂时居住项目中的至少几个项目到期作废、不再加以延长。

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萨尔瓦多人占了持有在美国暂时居住身份的32万外国人中的一半。由于2001年的萨尔瓦多大地震美国政府决定给予在美国的萨尔瓦多人以临时居住的身份；这个暂时居住项目在明年三月到期。

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