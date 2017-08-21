失踪三年的多伦多男子或成ISIS人弹

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据加拿大广播公司记者Shanifa Nasser的报道，国际刑警组织的ISIS自杀炸弹袭击别动队成员名单上包括一位加拿大男子哈赛布Tabirul Hasib。

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首先报道国际刑警组织上述名单的英国卫报说，这些名单上的自杀炸弹袭击者都受过制造炸弹的训练，可以跨国参加国际恐怖袭击行动。

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5年前哈赛布与另外三名男子男子乘飞机离开多伦多后失踪。这四位加拿大男子分属不同的家庭，其中两个家庭的父亲一段时间后乘飞机前往叙利亚找到他们，劝说这四位年轻男子返回加拿大。

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但在2014年，这四位男子中的三人再次失踪，其中包括哈赛布。

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加拿大Timmins居民Andre Poulin发展多名ISIS成员 © ISIS video

加拿大广播公司2015年报道说，哈赛布是加拿大安大略省Timmins居民布兰Andre Poulin在加拿大发展的5名ISIS成员中的一个。布兰已经为ISIS战死。

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目前不清楚哈赛布是否仍然活着。有报告说，哈赛布三个亲近朋友中已经有两个死亡。

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根据加拿大联邦政府公共安全部2016年的一份报告，有180名加拿大公民或移民出国参加ISIS等国际恐怖组织，其中有60人已经返回加拿大。

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RCI with CBC

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