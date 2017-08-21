反对党批特鲁多偷渡者讲话词不达意

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在7月份3千非法越境者从美国进入加拿大魁北克省要求政治避难之后，8月份头两个星期又有超过3800人非法越境进入魁北克境内，他们中大部分是已经在美国居住多年的海地人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在来自美国的非法越境者数量不断猛增的情况下，加拿大联邦政府总理特鲁多终于打破了沉默。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者Kate McKenna的报道，星期日在参加蒙特利尔同性恋大游行之前特鲁多对记者表示，那些用非法越境的方式进入加拿大申请政治避难的人不会在是否得到难民身份方面得到特殊的照顾；所有向加拿大申请难民的人都需要经过严格的审查程序；加拿大的法规对所有的人一视同仁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

非法越境进入魁北克的难民申请者中主要是海地人 © Graham Hughes/The Canadian Press

去年申请在加拿大政治避难的海地人中有差不多一半被拒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦反对党保守党的移民事务发言人兰贝尔Michelle Rempel 批评特鲁多没有更清楚、更直截了当的讲明加拿大对待非法越境难民申请者的立场，应该说“非法越境进入加拿大的难民申请者在冒会被加拿大遣送回原籍国的风险”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，兰贝尔要求特鲁多政府增加拨款给加拿大难民委员会、加速对难民申请者的甄别审理过程，以防止大量难民申请者要等好几年的时间才能得到其难民审批结果的局面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

难民申请者在等待审批期间每个月可以从省政府得到610加元到750加元的生活费，具体的生活费数量取决于所在的省份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada